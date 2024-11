Ông Lê Đức Thọ sắp hầu tòa

Cựu bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ là một trong số những quan chức cấp cao bị truy tố trong vụ án này. TAND TP HCM dự kiến đưa vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải, du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan, ra xét xử vào ngày 20-11.

Phiên xét xử được lên kế hoạch kéo dài đến ngày 5-12, do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ toạ. Ông Lê Đức Thọ Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ năm 2016 đến 2022, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh - cựu Giám đốc, chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil đã đưa hối lộ cho nhiều cựu quan chức nhằm trục lợi bất chính. Nổi bật trong danh sách là ông Lê Đức Thọ (cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre). Bên cạnh tội danh, "Nhận hối lộ", ông Thọ còn bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", vì VKSND Tối cao xác định ông Thọ đã nhận số tiền hơn 22 tỉ đồng từ cựu giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil. Cựu giám đốc Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và cựu phó giám đốc Nguyễn Thị Như Phương. Ảnh: Bộ Công an Cụ thể, ngày 3-7-2021, ông Thọ được bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Nhằm nâng cao uy tín cá nhân, ông đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh thành lập Công ty Việt Oil tại Bến Tre, hứa hỗ trợ vay vốn và thúc đẩy các dự án lớn. Ngày 7-12-2021, Công ty Việt Oil được thành lập, sau đó vay 400 tỉ đồng từ VietinBank Chi nhánh Bến Tre. Dưới áp lực của ông Thọ, chi nhánh này đã nâng tỷ lệ tín chấp lên 40% để đáp ứng yêu cầu của Hạnh, dẫn đến việc giải ngân hơn 892 tỉ đồng từ tháng 3 đến tháng 8-2022. Trong quá trình này, ông Thọ đã nhận 200.000 USD, cùng nhiều tài sản giá trị khác từ Hạnh, gồm: một bộ gậy golf trị giá 1,1 tỉ đồng, một đồng hồ Patek Philippe trị giá 421.000 USD và một xe ô tô Mercedes S450 Luxury trị giá hơn 6,6 tỉ đồng. Ngoài ra, một số cựu quan chức khác bị truy tố về tội "Nhận hối lộ" gồm": ông Nguyễn Lộc An (cựu phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương), Đỗ Thắng Hải (cựu thứ trưởng Bộ Công Thương), Trần Duy Đông (cựu vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), Hoàng Anh Tuấn (cựu phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), Đặng Công Khôi (phó cục trưởng Cục quản lý giá Bộ Tài chính), Lê Duy Minh (cựu giám đốc Sở Tài chính TP HCM).