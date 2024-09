Ông chủ tòa nhà đẹp nhất Cà Mau phải nộp phạt 8,3 tỷ đồng

Ông Hồ An Tập - chủ tòa nhà đẹp nhất Cà Mau - đồng ý nộp hơn 8 tỷ đồng chuyển đổi mục đích sử dụng đất để không phải phá bỏ căn nhà xây sai phép, dù chỉ 2 tháng trước ông viện lý do không có tiền để không chấp hành quyết định của chính quyền TP. Cà Mau. Ngày 29/9, nguồn tin của PVTiền Phong, Chi cục Thuế khu vực II đã có thông báo nộp tiền sử dụng đất của ông Hồ An Tập (41 tuổi, ngụ TP. Cà Mau) - chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau". Số tiền ông Tập phải nộp hơn 8,3 tỷ đồng để chuyển đổi trên 2.000 m2 đất nông nghiệp, thủy sản sang đất ở. Cùng đó, ông Tập phải nộp thêm 42 triệu đồng lệ phí trước bạ. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở với ông Tập là bắt buộc, để ông được phép giữ lại căn biệt thự xây một phần sai phép trên đất nông nghiệp và thủy sản. Nếu không thực hiện, phần xây sai phép sẽ bị phá bỏ. Việc này cũng khép lại vụ việc kéo dài gần 2 năm, với nhiều quyết định trái ngược của TP. Cà Mau về xử lý vi phạm xây dựng của chủ căn nhà trên. Thậm chí, cuối tháng 8, UBND tỉnh Cà Mau còn triệu tập riêng cuộc họp để lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo về quá trình xử lý căn biệt thự xây sai phép trên. Trao đổi với báo chí, ông Hồ An Tập cho biết ông đang làm thủ tục để nộp tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ theo thông báo của ngành thuế. Mới 2 tháng trước, sau khi nhận quyết định phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất mới được cho tồn tại căn biệt thự, ông Tập đã rao bán căn nhà, với lý do không có tiền nộp tiền đất. Sự thay đổi trên của chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" được đưa ra sau khi UBND TP. Cà Mau có quyết định mạnh tay là cưỡng chế phá dỡ phần xây sai phép. Nếu chủ nhà không tự phá dỡ, chính quyền sẽ vào cuộc thực hiện. Quyết định này, theo quy định, chính quyền TP. Cà Mau có thể ban hành từ sớm hơn để lập lại trật tự xây dựng, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Trước đó, Báo Tiền Phong đã có nhiều bài phản ánh quá trình xử lý "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" xây sai phép một phần trên đất nuôi trồng thủy sản. Cuối năm 2022, lúc cơ bản hoàn thành tòa biệt thự, ông Hồ An Tập đã quay và phát trực tiếp hình ảnh căn biệt thự lên mạng xã hội, và tự nhận "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau". UBND TP. Cà Mau vào kiểm tra, phát hiện căn biệt thự xây không phép trên đất nuôi trồng thủy sản, nên phạt hành chính 22,5 triệu đồng, và buộc khôi phục lại hiện trạng đất ban đầu (phá dỡ biệt thự). Tuy nhiên, sau đó UBND TP. Cà Mau lại ra quyết định khác, cho phép tồn tại căn biệt thự với điều kiện phải chuyển đổi phần đất xây sai sang đất ở. Vụ việc kéo dài 2 năm, với nhiều quyết định khác nhau đã được TP. Cà Mau đưa ra. Tân Lộc