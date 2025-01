Ông bố mắc bệnh Down nuôi dạy cậu con trai bác sĩ

Giờ đây, khi đã trở thành một sinh viên nha khoa, chàng trai trẻ nói rằng dù thế nào đi nữa, cha là người đã dạy dỗ anh trưởng thành như ngày hôm nay. Với Issa (đến từ Syria), cha anh, Jad, là một người chồng và một trụ cột gia đình đích thực. “Có thể mọi người sẽ khó hiểu, nhưng người cha mắc hội chứng Down đã mang lại cho tôi tình yêu và sự dịu dàng mà bất cứ người cha bình thường nào khác có thể làm cho con mình”. Theo Issa, nếu anh có quyền được thay đổi một điều gì đó trong cuộc đời mình, anh sẽ chọn không thay đổi gì cả. Anh vô cùng trân trọng tất cả tình yêu, sự chăm sóc và khích lệ mà anh nhận được từ cha mình trong suốt những năm qua. Anh Sader Issa và người cha mắc hội chứng Down của mình - ông Jad. Ảnh:

Chàng trai trẻ theo đuổi ước mơ trở thành nha sĩ và hiện là sinh viên năm thứ ba. “Trong suốt cuộc đời tôi, cha là người đã động viên tôi theo đuổi ước mơ một cách nhiệt tình nhất và luôn ở bên hỗ trợ khi tôi cần”, Issa nói. Ông Jad đã làm việc tại một nhà máy địa phương và hỗ trợ gia đình trong suốt hơn 20 năm. Tự hào về sự thành công của con trai, mỗi khi gặp người lạ, ông ấy lại khoe rằng: “Con trai tôi là bác sĩ”. Issa kể rằng đôi mắt của cha anh luôn tràn ngập niềm vui và sự hài lòng như thể bày tỏ: “Vâng, tôi mắc hội chứng Down, nhưng tôi đã nuôi dạy con trai và làm mọi thứ trong khả năng của mình. Giờ nó đã nó trở thành bác sĩ để rồi nó có thể giúp đỡ người khác”. Hình chụp gia đình Issa khoảng 18 năm trước.

Cha mẹ Issa vẫn sống hạnh phúc bên nhau sau hơn 2 thập kỷ. Chàng trai trẻ mô tả cha mẹ mình là những người có cuộc sống đầy tình yêu, sự giản dị và luôn khiêm nhường trên mọi phương diện. Issa kể nhiều người đã gửi thư cho anh và hỏi về sự gắn kết trong mối quan hệ giữa cha mẹ anh, khi một người phụ nữ bình thường có chồng mắc bệnh Down. “Tôi tin rằng chỉ cần hai người có cùng quan điểm và hướng tới những giá trị chung trong cuộc sống, họ có thể trở thành một gia đình. Họ hợp nhau về mặt tư tưởng. Cha mẹ tôi đều là người đơn giản, luôn yêu thương và quan tâm đến mọi người”. Cha mẹ Issa vẫn sống hạnh phúc bên nhau sau hơn 2 thập kỷ.

“Khi mọi người tìm kiếm trên Google, họ phát hiện ra rằng những người đàn ông mắc hội chứng Down thường vô sinh, vì vậy họ cảm thấy bối rối khi nghe câu chuyện của chúng tôi”, Issa chia sẻ thêm. Theo Hiệp hội Hội chứng Down, nhìn chung, khả năng sinh sản ở những người mắc bệnh này thấp hơn so với những người còn lại. Và nếu một phụ huynh mắc hội chứng Down, khả năng đứa trẻ sinh ra bị di truyền khoảng 35% đến 50%. Issa thường xuyên chia sẻ thông tin cập nhật về gia đình đáng ngưỡng mộ của anh trên Instagram cá nhân. Nha sĩ tương lai nói với tờ Metro UK rằng kể từ khi câu chuyện của anh xuất hiện, rất nhiều người đã tìm đến để cảm ơn vì được truyền cảm hứng. “Chúng tôi thực sự trân trọng những chia sẻ của hàng trăm phụ huynh, rằng gia đình tôi đã cho họ hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái mình”, Issa cho biết. Issa thường xuyên chia sẻ thông tin cập nhật về gia đình đáng ngưỡng mộ của anh trên Instagram cá nhân.