One UI 7 ngập lỗi 'từ trứng nước'

Phiên bản One UI 7 Beta 1 của Samsung gặp nhiều lỗi animation và hiệu năng, khiến cộng đồng người dùng lo ngại trước ngày ra mắt. Sau thời gian dài phát triển One UI 7 dựa trên nền tảng Android 15, Samsung đang gặp nhiều trở ngại nghiêm trọng với phiên bản beta đầu tiên. Tình trạng này đang gây hoang mang trong cộng đồng người dùng Samsung toàn cầu. Thông tin từ chuyên gia rò rỉ nổi tiếng Ice Universe cho thấy One UI 7 Beta 1 đang phải đối mặt với số lượng lỗi lớn hơn nhiều so với dự kiến. Đáng chú ý nhất là các vấn đề về hiệu ứng animation, vốn được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng của bản cập nhật này. Trong phiên bản thử nghiệm nội bộ XKB mới nhất, nhiều lỗi mới tiếp tục xuất hiện, khiến giao diện người dùng trở nên kém mượt mà và gây khó chịu khi sử dụng. Nguyên nhân chính của tình trạng này đến từ việc Samsung đang thực hiện những thay đổi lớn về giao diện và tính năng trong One UI 7. Ice Universe nhận định rằng Samsung đã tụt hậu trong những năm gần đây về mặt phần mềm. Quá trình phát triển đang gặp nhiều khó khăn trong việc tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống, đặc biệt là với những tính năng mới. Tuy nhiên, không phải tất cả đều là tin xấu. Ice Universe vẫn thể hiện sự lạc quan về khả năng khắc phục các vấn đề của Samsung trong tương lai gần. Công ty đang tập trung cao độ vào việc sửa lỗi animation trong các bản cập nhật tiếp theo. Phiên bản beta công khai dự kiến sẽ được ra mắt vào tuần tới, kèm theo những cải thiện đáng kể về trải nghiệm người dùng. Với tình trạng hiện tại, người dùng cần thận trọng trước khi quyết định cài đặt phiên bản beta. Việc sao lưu dữ liệu quan trọng là bước chuẩn bị cần thiết trước khi thử nghiệm. Đồng thời, việc theo dõi phản hồi từ cộng đồng sẽ giúp người dùng có những quyết định phù hợp về việc nâng cấp hệ thống. Mặc dù One UI 7 Beta 1 đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng, nhưng với cam kết từ Samsung và kế hoạch cải thiện trong tương lai, người dùng vẫn có thể kỳ vọng vào một phiên bản ổn định hơn. Điều quan trọng nhất lúc này là Samsung cần nhanh chóng khắc phục các lỗi hiện tại, đảm bảo những thay đổi mới sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng trong thời gian tới.