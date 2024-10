One UI 7.0 gây sốt với nhiều cải tiến và loạt tính năng AI

One UI 7.0 bất ngờ xuất hiện với thiết kế mới cùng 5 tính năng AI đột phá, báo hiệu bước nhảy vọt cho trải nghiệm Galaxy trong năm 2024. Mới đây, những thông tin và hình ảnh mới nhất về phiên bản One UI 7.0 của Samsung đã bị rò rỉ, cho thấy nhiều cải tiến đáng chú ý về thiết kế và tính năng so với các phiên bản leak trước đó. Những thông tin này xuất hiện chỉ vài tuần trước khi phiên bản beta chính thức được phát hành. Cải tiến về thiết kế giao diện Samsung đã có những bước tiến đáng kể trong việc làm mới giao diện người dùng với One UI 7.0. Điểm nhấn đầu tiên là sự thay đổi trong thiết kế biểu tượng các ứng dụng mặc định. Đặc biệt, các ứng dụng như Camera, Danh bạ và Thư viện giờ đây mang một diện mạo hoàn toàn mới, đẹp mắt và hiện đại hơn nhiều so với phiên bản rò rỉ trước đó. Một điểm nổi bật khác trong thiết kế mới là hiệu ứng hoạt ảnh hình viên thuốc cho các hoạt động đang diễn ra. Người dùng sẽ thấy hiệu ứng này xuất hiện khi sạc pin, phát nhạc, sử dụng hẹn giờ hay ghi âm, tạo nên trải nghiệm trực quan và sinh động hơn. Tính năng mới nổi bật AI Portrait Studio được nâng cấp AI Portrait Studio trong phiên bản mới được thiết kế lại với giao diện trực quan hơn. Các tùy chọn chỉnh sửa phong cách ảnh được bố trí khoa học ngay bên dưới ảnh đang chỉnh sửa, giúp người dùng dễ dàng thao tác và theo dõi các thay đổi. Ứng dụng Cloud mới Samsung cũng giới thiệu ứng dụng Cloud mới, được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm sao lưu tập trung cho mọi dữ liệu quan trọng của người dùng. Từ hình ảnh, video, tệp tin cho đến danh bạ, tin nhắn và nhật ký cuộc gọi đều có thể được sao lưu một cách thuận tiện tại đây. Bảng điều khiển nhanh cải tiến Bảng điều khiển nhanh được cải tiến với thiết kế hai trang hoàn toàn mới. Người dùng sẽ được trải nghiệm các nút cài đặt nhanh được làm mới, widget trình phát nhạc tích hợp biểu tượng Galaxy Buds khi kết nối, cùng với thanh trượt điều chỉnh độ sáng và âm lượng được thiết kế lại. Samsung Health thông minh hơn Ứng dụng Samsung Health cũng không nằm ngoài làn sóng đổi mới với giao diện được thiết kế lại hoàn toàn. Tính năng Energy Score mới được bổ sung, cùng với đó là khả năng tích hợp AI để đưa ra các khuyến nghị và tổng hợp báo cáo sức khỏe thông minh hơn. Tính năng kiểm soát của phụ huynh Samsung đã cải thiện đáng kể tính năng Kiểm soát của phụ huynh trên cả điện thoại và máy tính bảng Galaxy, giúp phụ huynh có thể quản lý việc sử dụng thiết bị của con em mình hiệu quả hơn. Kết luận Những thông tin rò rỉ này cho thấy Samsung đang nỗ lực không ngừng trong việc cải thiện trải nghiệm người dùng trên các thiết bị Galaxy của họ. One UI 7.0 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cải tiến đáng giá về cả thiết kế và tính năng khi chính thức ra mắt.