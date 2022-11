Ớn lạnh clip vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ vì chia đất

Ngày 30/10, ông Đỗ Trọng Hoạch, Chủ tịch UBND xã Trung Hoà (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) xác nhận với Zing, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ phóng hỏa đốt nhà khiến 4 người bị thương, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do mâu thuẫn liên quan đến phân chia tài sản.

Chia sẻ trên Vietnamnet, ông Hoạch cho biết, bà Vũ Thị Đ. (61 tuổi, ở xã Trung Hoà), có 4 người con (3 gái, 1 trai). Bà Đ. có một mảnh đất ở ngoài mặt đường và đất trong ngõ. Khi bà Đ. có ý muốn chia cho các con thì ai cũng muốn nhận phần đất ngoài mặt đường, từ đó anh chị em xảy ra mâu thuẫn.

"Chính quyền xã Trung Hoà đã nhiều lần tới hoà giải, phân chia đất cho các con bà Đ. Trong đó, suất đất ngoài đường bà Đ. chia cho con trai, còn 3 người con gái mỗi người được 1 suất đất trong ngõ, các bên đã đồng ý ký vào biên bản với phương án trên.

Tuy nhiên, vào khoảng 9h30 sáng nay (30/10), 3 người con gái của bà Đ. đã đến nhà mẹ đẻ muốn đòi 1 suất đất ở ngoài đường. Lúc này, bà Đ. không đồng ý vì đất đã phân chia rồi.

Sau đó, 3 người con gái của bà Đ. đã đi mua một can xăng về, đổ vào nền nhà bà Đ. rồi đốt. Sự việc khiến cả 4 mẹ con bị bỏng, trong đó 3 người phải đi bệnh viện, còn 1 người con gái bị nhẹ nên ở nhà", ông Hoạch thông tin.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã trích xuất camera an ninh của gia đình để điều tra. Một phần vụ việc đã được camera an ninh của gia đình ghi lại.

Trong clip, người con gái mặc quần áo chống nắng, cầm can xăng tưới khắp nhà. Thấy vậy, người mẹ vào can nhưng người này vẫn tiếp tục. Sau đó, một người phóng hỏa khiến ngọn lửa bùng lên. Cả 4 mẹ con cố gắng chạy ra ngoài nhưng vẫn bị ngọn lửa bao trùm khiến tất cả đều bị bỏng.