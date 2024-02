Ở trọ một mình: Đừng để sự riêng tư trở thành mối nguy hiểm

Không chỉ vậy, mạng xã hội vẫn thường xuyên chia sẻ những video, hình ảnh về những trường hợp, tình huống éo le, nguy hiểm khi ở trọ một mình từ việc bị nhìn trộm, bị gõ cửa, làm phiền lúc nửa đêm hay bị trộm đột nhập vào phòng,...

Gần đây nhất, vụ việc cô gái trẻ trú tại phường Tăng Nhơn Phú B bị gã hàng xóm ra tay sát hại rồi phi tang vào ngày 29 Tết gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người thương xót. Được biết, cô gái này cũng ở trọ một mình.

Vụ việc này cũng có thể được xem là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người đang ở trọ một mình, cần nâng cao cảnh giác đề đảm bảo an toàn cho bản thân.

Tăng “sức đề kháng” khi sống một mình

Người trẻ cần nâng cao cảnh giác khi sống một mình ở trọ.

Với kinh nghiệm 8 năm ở trọ một mình, Nguyễn Thị Hoài An (29 tuổi), hiện đang ở trọ tại phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM cho rằng, để đảm bảo an toàn cho bản thân khi ở trọ, các bạn trẻ cần tìm hiểu kỹ thông tin của nhà trọ trước khi thuê.

“Trước khi chọn nơi ở, hãy tìm hiểu kỹ về chất lượng của căn phòng, an ninh khu vực, và tiện ích xung quanh. Lựa chọn những căn hộ chung chủ hoặc nhà nguyên căn có an ninh tốt. Bởi vì chỉ sống một mình nên phải luôn quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Chuẩn bị sẵn một hộp thuốc cơ bản trong phòng để đối phó với những tình huống khẩn cấp. Nếu bị ốm hoặc cần sự chăm sóc thì phải gọi bạn bè hoặc người thân sang giúp đỡ”, Hoài An chia sẻ.