Ô tô tông loạt xe máy và người đi bộ ở Bình Dương, một người tử vong

Sau khi húc xe máy đang dừng, ô tô tiếp tục tông người phụ nữ đang đứng dưới đường, kéo lê hàng chục mét. Ô tô chỉ dừng lại khi tông vào một ô tô và xe máy trên vỉa hè. Ngày 15/11, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 14/11, nam tài xế tên Hà Việt Hùng (SN 1981, quê Cà Mau) lái ô tô 5 chỗ trên đường 5B, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tông vào xe máy do bà N.B.N. (SN 1970, ngụ Bình Dương) điều khiển đang dừng đỗ, rồi tiếp tục tông bà N.T.T.H. (SN 1972) đang đứng dưới lòng đường, kéo lê nạn nhân hàng chục mét. Ô tô gây tai nạn khiến một người tử vong (Ảnh: Người dân cung cấp). Sau khi gây tai nạn, tài xế Hùng tiếp tục điều khiển xe chạy hơn 3km với tốc độ cao. Khi đến khu nhà ở xã hội Định Hòa, phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, xe tiếp tục va chạm với một ô tô khác đang chạy cùng chiều phía trước rồi lao lên vỉa hè, tông xe máy của chị N.T.L.H. (SN 2000, ngụ Bình Dương). Tài xế bị khống chế sau tai nạn (Ảnh: Người dân cung cấp). Vụ tai nạn liên hoàn khiến bà H. tử vong, những nạn nhân còn lại may mắn không bị thương. Toàn bộ phương tiện bị hư hỏng nặng sau va chạm. Qua kiểm tra, tài xế Hùng có nồng độ cồn trong cơ thể. Tài xế này cũng chưa xuất trình được giấy phép lái xe. Lực lượng chức năng đã tạm giữ tài xế để làm rõ vụ việc.