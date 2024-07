Ô tô nhập khẩu tăng cao kỷ lục bất chấp tháng Ngâu sắp đến

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa công bố hôm nay (29/7), trong tháng 7 ước tính đã có tổng cộng 44.400 chiếc ô tô mới bao gồm cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu được bổ sung cho thị trường Việt Nam. Con số này tăng nhẹ 1,1% so với tháng 6 (với khoảng 43.890 chiếc). Dù vậy, tỷ lệ giữa xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước lại có sự thay đổi.

Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 7 ước đạt 27.400 chiếc, giảm 2,1% so với tháng 6 (28.000 chiếc) nhưng vẫn tăng 41,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng cộng 7 tháng đầu năm năm 2024, sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 172.200 chiếc, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2023.