Nước me có tốt cho việc giảm cân không?

Nước me có lượng calo thấp đáng kể. Một quả me chỉ chứa khoảng 5 đến 6 calo, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho những người quan tâm đến cân nặng. Nếu bạn chọn thêm chất làm ngọt hoặc gia vị, lượng calo có thể thay đổi.

4. Giàu chất xơ Thực phẩm giàu chất xơ rất cần thiết để giảm cân. Quả me là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, mang lại cảm giác no. Kết hợp nước me vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn và hỗ trợ nỗ lực giảm cân.



5. Tăng cường trao đổi chất Quá trình trao đổi chất nhanh hơn có thể giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn. Sự hiện diện của polyphenol và flavonoid trong nước me giúp tăng cường tốc độ trao đổi chất. Điều này đảm bảo cơ thể sử dụng năng lượng tốt hơn, hỗ trợ giảm cân.