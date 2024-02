Nữ bác sĩ 'đứng một chân lâu nhất Việt Nam'

"Tôi hạnh phúc khi câu chuyện buồn của mình mang lại niềm tin, cảm hứng sống, nghị lực cho những người kém may mắn. Thiếu một chân, một tay hay khuyết đi phần nào đó trên cơ thể không đáng thương và tội nghiệp như nhiều người nghĩ. Chúng tôi sống lành lặn theo cách riêng của mình"- Băng cười tươi thổ lộ.

Chị cho biết: "Điều quan trọng để tôi có thể tạo ra những điều phi thường đó sau 11 năm bước ngoặt từ tai nạn giao thông, rất đơn giản thôi đó là tôi không muốn sống một cuộc đời vô nghĩa.

Mình có mặt trên thế gian này là may mắn, sự sống sót từ 5% hi vọng trước đây làm tôi quý trọng sự sống và biết yêu thương chính mình hơn. Tôi coi bước ngoặt của mình là cơ hội để thay đổi lối sống, thay vì an phận khóa cuộc đời mình lại thì tôi chọn sống hòa nhập, suy nghĩ cởi mở hơn".

Bất hạnh cũng là…một tài sản

Chị Bế Thị Băng cho rằng bất hạnh cũng là… một tài sản

"Nhiều người có hỏi rằng "Tôi đã biến bất hạnh của đời mình thành tài sản như thế nào? Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng tài sản phải là một thứ gì đó với giá trị kinh tế cao nhưng với tôi thứ tài sản duy nhất mà tôi có chắc có lẽ là khiếm khuyết này, bởi nó như người bạn thứ 2 của tôi vậy - người mà tôi đã chấp nhận để sống chung với nó trong nhiều năm qua và cả sau này"- chị Bế Thị Băng nói.

Thay vì giấu đi khiếm khuyết, Băng làm điều ngược lại, chọn đối mặt với khiếm khuyết, coi nó như một món quà. Bản thân chị tự ý thức thấy rằng điều đó là cần thiết và có ý nghĩa.

Qua câu chuyện của chính mình Hoa khôi Vầng trăng khuyết cũng muốn gửi gắm đến những người đồng cảnh rằng "hãy tự đặt ra cho mình những mục tiêu, những giấc mơ, tự mình định hướng lại cuộc sống, xác định và xây dựng làm những gì mà bản thân mong muốn và tích cực nhất. Dám bứt phá để khẳng định chính mình, hãy tự mình làm chủ chính mình, đó mới là đích đến thành công của một người khuyết tật".



Nói về công việc của một bác sĩ nha khoa, chị Băng cho biết sau khi xảy ra tai nạn ít năm, chị được bác sĩ người quen tạo điều kiện làm việc tại một phòng khám. Sau này, chị cùng một người bạn mở phòng khám riêng, kinh doanh và dần ổn định cuộc sống.