NÓNG: Nam Thư họp báo thừa nhận bị tống tiền và công khai giấy xét nghiệm sử dụng chất kích thích

Phía Nam Thư gặp gỡ truyền thông lên tiếng về ồn ào

Đại diện của Nam Thư lên tiếng trong buổi làm việc: "Zyy Doo thừa nhận đã dựng nên câu chuyện để yêu cầu Nam Thư chuyển 500 triệu đồng qua số tài khoản. Chủ tài khoản Zyy Doo nhắn tin cho Nam Thư thừa nhận dựng chuyện để lôi kéo cộng đồng mạng, qua đó chúng tôi đủ cơ sở khẳng định rằng những tin nhắn trên Zalo được lan truyền trên MXH là không liên quan đến Nam Thư".

Để đảm bảo tính minh bạch và pháp lý cho tin nhắn mà tài khoản Zyy Doo gửi đến, phía Nam Thư đã lập vi bằng. Ngoài ra trong buổi làm việc, nữ diễn viên cũng phủ nhận thông tin sử dụng chất kích thích.