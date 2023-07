Ninh Bình: Gìn giữ, phát huy các giá trị của Di sản Tràng An

Ninh Bình luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cam kết thực hiện tốt quy định trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản, quyết tâm định vị thương hiệu du lịch gắn với di sản, phấn đấu trở thành điểm đến hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế.



Phát triển du lịch bền vững, tạo thêm sinh kế cho người dân



Quần thể danh thắng Tràng An có diện tích trên 12 nghìn ha; vùng lõi có trên 14 nghìn người trên tổng số 44 nghìn người dân sinh sống ở đây. Từ khi được ghi danh là Di sản thế giới, công tác bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch bền vững tạo thêm sinh kế mới cho người dân nơi đây luôn được tỉnh chú trọng. Số lao động trực tiếp tại khu vực Quần thể danh thắng Tràng An là trên 10 nghìn người, lao động gián tiếp hơn 20 nghìn người, tập trung vào một số nhóm nghề như: Chèo đò, bán hàng, bảo vệ, kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ hoặc vận hành các cơ sở lưu trú du lịch... Thu nhập của cộng đồng dân cư địa phương từ các hoạt động phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng được nâng cao rõ rệt qua từng năm.



Cùng với đó, hệ thống cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông trong khu vực di sản được đầu tư nâng cấp, cải tạo đã tạo thuận lợi lớn cho việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.



Chị Hoàng Thị Khuyến, lái đò Khu Du lịch sinh thái Tràng An luôn tự hào, vinh dự khi quê hương có một di sản đẹp và có giá trị văn hóa, lịch sử đặc biệt. "Cuộc sống của người dân ở đây đã thay đổi rõ rệt từ khi Quần thể danh thắng Tràng An trở thành Di sản thế giới. Nhờ đó, chúng tôi có việc làm ổn định, nâng cao đời sống gia đình. Hơn cả là được gặp gỡ nhiều du khách ở các đất nước, nền văn hóa khác nhau. Từ đó, chúng tôi có điều kiện quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè thế giới", chị Khuyến chia sẻ.



Đối với Quần thể danh thắng Tràng An, các mục tiêu phát triển bền vững luôn đặt con người là trung tâm, là mục tiêu cho phát triển. Quản lý di sản nhằm trao truyền cho các thế hệ tương lai theo đúng tinh thần Công ước Di sản thế giới gắn với phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Vì vậy, để di sản thực sự là tài sản của của cộng đồng, do cộng đồng bảo vệ và vì cộng đồng đang là mục tiêu của các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp.



Bà Hoàng Thị Thu Hường, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Du lịch sinh thái Tràng An cho biết, doanh nghiệp thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng để họ thấy được tầm quan trọng và giá trị của di sản. Qua đó, giúp họ nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác đối với việc bảo vệ di sản, môi trường nói chung và môi trường du lịch nói riêng.



Cân bằng lợi ích giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển



Sau khi Quần thể danh thắng Tràng An trở thành Di sản thế giới, Ninh Bình đã kịp thời ban hành các văn bản pháp lý về quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Hệ thống các văn bản ban hành đã xác định toàn diện về tầm nhìn, nguyên tắc, định hướng cơ bản việc quản lý và bảo vệ di sản; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung và phát triển du lịch nói riêng.