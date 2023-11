Những vụ tranh chấp tài sản ly hôn của người nổi tiếng kéo dài cả thập kỷ

Cuộc tranh chấp kéo dài hơn thập kỷ của cựu siêu mẫu

Mới đây, vụ án "Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn" giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (quốc tịch Mỹ) với bà Phạm Thị Ngọc Thúy (tức cựu siêu mẫu Ngọc Thúy) cũng khiến dư luận quan tâm. Vụ án kéo dài suốt 13 năm trời.

Đại gia Đức An và cựu siêu mẫu Ngọc Thúy kết hôn năm 2006, nhưng mới hơn một năm cặp đôi nộp đơn ly hôn tại Mỹ.

Cựu siêu mẫu Ngọc Thúy

Khi giải quyết vụ án ly hôn giữa siêu mẫu Ngọc Thúy và chồng, tòa thượng thẩm California, Mỹ đã tuyên: Cấp quyền giữ lại làm tài sản riêng, không có tài sản chung mà các bên có được trong hôn nhân. Nghĩa là, các dự án bất động sản, căn hộ, biệt thự, tài khoản và xe cộ mà ông An nhờ siêu mẫu Ngọc Thúy đứng tên ở Việt Nam đều thuộc tài sản độc quyền của ông An. Ngọc Thúy phải trả lại cho ông An sau khi ly hôn.

Tuy nhiên, do bà Thúy không trả lại tài sản như phán quyết của tòa Mỹ nên ông An đã khởi kiện ra tòa, đòi người cũ trả lại các bất động sản, tiền mặt, với tổng giá trị ước tính là 288 tỷ đồng.

Tại tòa, phía đại gia Đức An khẳng định toàn bộ các bất động sản tại TP.HCM, Vũng Tàu và Phan Thiết có được là do ông gửi tiền về cho Ngọc Thúy mua.

Phía cựu siêu mẫu thì cho rằng, trong quá trình hôn nhân, cả 2 đã tạo lập được khối tài sản chung nên bà Ngọc Thúy yêu cầu được chia đôi số tài sản.