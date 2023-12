Những vụ ly hôn đắt đỏ của người nổi tiếng

Sau cuộc ly hôn đầu tiên của Elon Musk và Talulah Riley vào năm 2012, Musk được cho là đã trả cho vợ cũ 4,2 triệu USD Bất chấp sự chia rẽ ban đầu, họ đã hòa giải 18 tháng sau đó và kết hôn lần thứ hai vào năm 2013. Sau khi ly hôn một lần nữa vào năm 2016, Musk dường như đã đồng ý trả 16 triệu USD để kết thúc cuộc tình này.

​​​​​​Talulah Riley là người vợ thứ hai của tỷ phú Elon Musk. Nữ diễn viên sinh năm 1985 ở Hertford, Anh. Riley bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 2003 khi cô mới 18 tuổi, đóng vai trong một số tập của bộ phim truyền hình Poirot. Cô được biết đến qua các vai diễn trong phim Kiêu Hãnh Và Định Kiến, Inception, Thor: The Dark World, Westworld, The Boat That Rocked... Ảnh: Westworld.

Khi Harrison Ford ly dị người vợ thứ hai, Melissa Mathison, vào năm 2004, có thông tin cho rằng ông đã trả cho bà khoảng 85 triệu USD. Ngoài ra, Melissa Mathison còn được cho là đã thương lượng về tỷ lệ phần trăm thu nhập từ những bộ phim anh đóng khi họ vẫn còn chung sống.

Melissa Mathison, vợ ngôi sao Harrison Ford đã đệ đơn lên toà án ở Los Angeles đòi ly hôn sau 18 năm chung sống. Lý do là chàng diễn viên 59 tuổi đã sao nhãng trách nhiệm làm chồng, làm cha trong suốt thời gian qua.

Vào năm 2019, sau cuộc ly hôn của Jeff Bezos và Mackenzie Scott, có thông tin cho rằng bà MacKenzie nhận 25% tổng tài sản, tương ứng với 4% cổ phiếu của Amazon, trị giá 38 tỷ USD. Số tiền này giúp vợ cũ ông chủ Amazon trở thành người phụ nữ giàu thứ 3 thế giới. Theo đó, bà MacKenzie sẽ đứng sau Francoir Bettencourt Meyers (L'Oréal) và Alice Walton (Walmart), mỗi người đều nắm trong tay tài sản ròng lên tới 50 tỷ USD.

“Đây là vụ ly hôn đình đám nhất. Không có cuộc ly hôn nào lớn như thế này vì số lượng tài sản mà nó được phân chia”, ông Peter Walzer, Chủ tịch Học viện Luật sư Hôn nhân Mỹ phát biểu.