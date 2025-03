Những vấn đề thường gặp với hộp số CVT của xe Honda

Chuyển động giật cục: Dù được thiết kế để mang đến trải nghiệm vận hành vượt mà nhưng một số xe Honda vẫn gặp phải tình trạng bị giật cục khi tăng tốc. Bên cạnh đó, tiếng kêu lạch cạch khi xe chạy chậm cũng là một vấn đề phổ biến được nhiều chủ xe phản ánh. Nếu kèm theo giảm hiệu suất nhiên liệu, đây là dấu hiệu rõ ràng của lỗi hộp số.

Không có cảm giác chuyển số: Khác với hộp số tự động truyền thống, hộp số CVT không mang lại cảm giác chuyển số rõ rệt khi tăng hoặc giảm tốc độ. Nói cách khác, người lái sẽ không cảm thấy sự thay đổi tốc độ động cơ khi chuyển số. Một số mẫu xe Honda đã được tích hợp lẫy chuyển số để mô phỏng cảm giác sang số, nhưng trải nghiệm vẫn thiếu chân thực. Nguyên nhân là do hộp số CVT điều chỉnh tỷ số truyền liên tục thay vì chia cấp.

Chi phí bảo dưỡng cao: So với hộp số sàn hoặc hộp số tự động truyền thống, việc bảo trì và sửa chữa hộp số CVT thường phức tạp và tốn kém hơn do cấu tạo phụ thuộc vào dây đai, puli và hệ thống điện tử. Ngoài ra, dầu hộp số CVT thường đắt hơn khoảng 40% so với chi phí trung bình của dầu hộp số truyền thống thông thường.

Tham khảo ở thị trường Mỹ, theo trang Mytransmissionexperts chia sẻ, chi phí trung bình để sửa chữa một hộp số CVT dao động từ 3.500 đến 8.000 USD (khoảng 90 đến 200 triệu đồng), thậm chí còn cao hơn. Điều này khiến một số tài xế ngần ngại khi lựa chọn xe trang bị hộp số này.

Nguyên nhân gây lỗi hộp số CVT của Honda