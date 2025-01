Những trái cây Việt Nam nào là nguồn nhập số 1 của Trung Quốc?

Tuy sầu riêng là mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc có giá trị cao nhất của Việt Nam nhưng tại Trung Quốc vẫn xếp sau Thái Lan Hiệp hội Rau quả Việt Nam vừa tổng hợp danh sách các mặt hàng rau quả, trong đó chủ lực là trái cây xuất khẩu sang Trung Quốc mang lại giá trị cao và vị trí của những loại quả chủ lực của Việt Nam tại Trung Quốc. Trong đó có đến 22 mặt hàng rau quả xuất khẩu sang Trung Quốc có doanh thu hơn 1 triệu USD trong năm 2024. Nhiều mặt hàng có thể khiến nhiều người bất ngờ như: dưa chuột, lạc tiên, chanh, ổi, nghệ,… Tính đến tháng 11-2024, Việt Nam đã xuất khẩu lượng rau quả trị giá gần 4,34 tỉ USD sang Trung Quốc, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 6 mặt hàng có doanh số hơn 100 triệu USD là: sầu riêng, thanh long, mít, chuối, xoài và hạt dẻ cười. Dẫn đầu là sầu riêng với 2,84 tỉ USD, tăng gần 44%; thanh long vị trí thứ 2 với 316 triệu USD, giảm 29%; mít vị trí thứ 3 với 243 triệu USD, tăng 18%; chuối 225 triệu USD, tăng 6,5%; xoài 129 triệu USD, tăng 13%; hạt dẻ cười 106 triệu USD, tăng 52%. Có đến 22 loại rau quả Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đạt hơn 1 triệu USD, riêng sầu riêng đạt mức tỉ USD, thanh long hơn 100 triệu USD Hiệp hội Rau quả Việt Nam dẫn số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho thấy năm 2024 nước này đã chi đến gần 22,2 tỉ USD nhập khẩu rau quả, giảm 1,4% so với cùng kỳ 2023. Thái Lan là nguồn cung chính của Trung Quốc, với 6,8 tỉ USD nhưng đã giảm đến 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái; Việt Nam xếp thứ 2 với 4,05 tỉ USD (số liệu không khớp so với thống kê của Việt Nam), tăng gần 26%; Philippines là nguồn cung thứ 7 với 544 triệu USD, giảm 19%. Về mặt hàng chi tiết, sầu riêng là trái cây mà Trung Quốc phải chi nhiều tiền nhất để nhập khẩu với trị giá 6,8 tỉ USD, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn nhập số 1 là Thái Lan, 3,92 tỉ USD giảm 12,5% còn Việt Nam là nguồn nhập số 2 với 2,86 tỉ USD, tăng 38%. Chuối là mặt hàng Trung Quốc đã chi 812 triệu USD để nhập khẩu, giảm gần 19% so với năm ngoái và Việt Nam là nguồn cung số 1 với 236,5 triệu USD, cao hơn cả Philippines và Ecuador. Các mặt hàng Việt Nam là nguồn cung nước ngoài số 1 cho Trung Quốc là: thanh long, dưa hấu, xoài, trái vải và khoai lang. Dừa tươi là mặt hàng mới được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc với giá trị 74,7 triệu USD (số liệu của Trung Quốc), xếp sau Thái Lan và Indonesia. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhận xét nhìn báo cáo từ phía Trung Quốc cho thấy giữa bối cảnh nước này giảm nhập khẩu rau quả mà Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh là sự nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp Việt. Trung Quốc chuyển đơn hàng sầu riêng sang Việt Nam Theo Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, đối với mặt hàng nóng nhất là sầu riêng, giá trị và sản lượng nhập khẩu chỉ tăng nhẹ nhưng đơn giá giảm hơn 5%. Điều này cho thấy nhà nhập khẩu Trung Quốc đã dịch chuyển đơn hàng từ Thái Lan, Malaysia sang Việt Nam. "Việt Nam có vị trí gần, giá cạnh tranh là một lợi thế lớn. Tuy nhiên, năm 2025, xuất khẩu rau quả sẽ khó có đột phá lớn như năm qua, dự kiến khoảng 8 tỉ USD so với mức 7,15 tỉ USD của năm 2024"- ông Nguyên dự báo.