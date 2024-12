Những thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất năm 2024

Bảng xếp hạng các thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất năm 2024 được bầu chọn bởi tạp chí tiêu dùng Consumer Reports. Độ tin cậy là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người mua ô tô, dù là xe mới hay xe đã qua sử dụng. Yếu tố này đảm bảo chiếc xe có thể hoạt động lâu dài, tránh được những rắc rối dẫn tới phát sinh chi phí sửa chữa. Mới đây, tạp chí Consumer Reports đã công bố danh sách các thương hiệu xe đáng tin cậy nhất năm 2024 được lập dựa trên khảo sát người dùng thực tế. Kết quả cho thấy, các mẫu xe Nhật, đặc biệt là Toyota và Lexus có độ tin cậy tương đối cao. Tuy nhiên, đứng đầu top 10 thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất của Consumer Report lại là Subaru với điểm đánh giá 68/100. Trong số 7 mẫu xe được khảo sát của Subaru, hai mẫu Forester và Impreza đạt điểm tin cậy cao hơn nhiều so với mức trung bình. Các mẫu Crosstrek, Legacy, Outback và Ascent đạt điểm từ trung bình đến trung bình khá. Chiếc xe duy nhất của Subaru đạt điểm dưới trung bình là xe điện Solterra EV. Quản lý phân tích dữ liệu ô tô tại Consumer Reports, ông Steven Elek cho biết các mẫu xe Subaru có độ tin cậy cao đồng đều nhờ việc chia sẻ nhiều bộ phận với nhau. Điều này có nghĩa là khi Subaru thiết kế lại một mẫu xe, họ chỉ cần thay đổi một chút vì nền tảng cũ vốn đã chất lượng. Điều này giúp giảm nguy cơ phát sinh vấn đề mới. Lexus và Toyota lần lượt đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3 trong bảng xếp hạng thương hiệu ô tô đáng tin cậy năm 2024 với điểm đánh giá lần lượt là 65 và 62. Trong đó, Lexus có 4 mẫu xe được đánh giá trên mức trung bình và 3 mẫu đạt mức trung bình. Còn với Toyota, hãng này có 4 mẫu xe đạt điểm cao hơn nhiều so với mức trung bình, 7 mẫu đạt trên mức trung bình và 5 mẫu đạt trung bình. Thứ hạng của Toyota năm nay bị giảm do ảnh hưởng của các mẫu Tacoma mới, xe bán tải cỡ lớn Tundra và xe điện bZ4X bị chấm điểm thấp dưới trung bình. Đứng ở vị trí thứ 4 và 5 trong danh sách là Honda và thương hiệu hạng sang của họ - Acura. Các hãng xe còn lại góp mặt trong top 10 gồm có Mazda, Audi, BMW, Kia và Hyundai. Cũng theo Consumer Reports, hybrid đang là giải pháp điện khí hóa tốt nhất hiện nay thay vì xe thuần điện. Điều này đã được chứng mình thông qua sự bùng nổ về doanh số của xe hybrid ở Mỹ và nhiều thị trường khác trên thế giới. Tuy nhiên không phải tất cả các xe hybrid đều giống nhau. Trong đó, loại hybrid cắm điện (PHEV) có nguy cơ xảy ra sự cố nhiều hơn đáng kể do cấu tạo phức tạp với hai hệ thống truyền động riêng biệt gồm điện và động cơ đốt trong. Nghiên cứu cho thấy xe PHEV có nhiều hơn 70% vấn đề tiềm ẩn so với xe động cơ đốt trong và xe hybrid tự sạc (HEV). Trong khi đó, con số này trên xe thuần điện là 42%. Lê Tuấn