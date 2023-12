Những thói quen tai hại khi lái xe vào mùa đông

Bơm lốp căng

Nhiều tài xế vào mùa hè sẽ bơm lốp hơi non một chút, ngược lại vào mùa đông lại cố gắng để lốp căng bởi cho rằng cho rằng "nóng nở ra, lạnh co vào". Tuy vậy, trên thực tế thì dù mùa đông nhưng nếu di chuyển với tốc độ cao, ma sát với mặt đường vẫn có thể "đốt" nhiệt độ lốp cao không kém nhiều so với mùa hè.

Mặt khác, các chuyên gia cho rằng, vào mùa đông nhiệt độ xuống thấp cộng với không khí khô sẽ khiến lớp cao su lốp xe dễ bị hư hại, nứt gãy. Nếu bơm lốp quá căng vào mùa đông có thể còn gây hại hơn so với mùa hè. Vì vậy, nên duy trì áp suất lớp vừa đủ, đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất dù mùa đông hay hè.

Luôn đảm bảo áp suất lốp ở mức vừa đủ theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.

Hé cửa kính khi đi đường

Nhiệt độ thấp khiến nhiều tài xế không sử dụng điều hoà, thay vào đó chọn cách hé cửa kính để lấy gió từ bên ngoài. Tuy vậy, đây có thể là thói quen không đúng bởi vào mùa này thời tiết hanh khô, không khí có rất nhiều bụi mịn. Việc mở các cửa sổ sẽ giúp bụi bẩn dễ xâm nhập vào trong, khiến khoang nội thất nhanh bẩn.