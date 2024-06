Những phi vụ buôn lậu cả tấn vàng vào Việt Nam gây chấn động

Buôn lậu hơn 6 tấn vàng, có sự liên quan của nhân viên hàng không

Tình trạng buôn lậu vàng qua đường hàng không diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi... Điều đáng nói, bản thân một số nhân viên hàng không lại chính là đối tượng tiếp tay hoặc trực tiếp tham gia vận chuyển, buôn lậu vàng.

Đầu năm 2024, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 24 bị can trong đường dây buôn lậu 6.150kg vàng 9999 về tội Buôn lậu.

Trong số các bị can, Đặng Nam Trung thường xuyên đi lại giữa Hà Nội và TP.HCM giao tiền, nhận vàng mang ra Hà Nội theo phân công của bị can Đặng Thị Thanh Hằng. Khi làm thủ tục lên máy bay, Trung đi qua cửa VIP kiểm soát an ninh sân bay Tân Sơn Nhất và có quen biết với nhiều nhân viên an ninh sân bay.

Lúc mang vàng ra Hà Nội, Trung đều nhờ làm thủ tục lên máy bay trước. Trường hợp Trung không trực tiếp mang vàng ra mà giao cho người có tên Trịnh Việt Châu hoặc gửi tiếp viên Vietnam Airlines thì Trung đều nhờ trước nhân viên an ninh trực để các cá nhân này mang vàng qua cửa an ninh.

Cáo buộc cho rằng, bị can Trung và người có tên Trịnh Việt Châu cùng một số tiếp viên hàng không Vietnam Airlines đã mang vàng nguyên khối (vàng thỏi) qua cửa an ninh để lên máy bay từ TP.HCM ra Hà Nội.

Rà soát kết quả soi chiếu an ninh sân bay Tân Sơn Nhất thì chỉ xác định được chuyến bay VN204 ngày 28/9/2022, Đặng Nam Trung bay từ TP.HCM ra Hà Nội có mang theo vàng nguyên khối.

Buôn lậu 3 tấn vàng qua cửa khẩu Lao Bảo

Hồi giữa năm ngoái, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã triệt phá thành công đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn tại tỉnh Quảng Trị.