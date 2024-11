Những ngôi làng quy hoạch "đẹp như bàn cờ" ven biển Hải Phòng và Thái Bình

Những ngôi làng được quy hoạch vuông vức tại vùng ven biển Hải Phòng, Thái Bình được nhìn từ trên cao trông giống như một bàn cờ khổng lồ. Những ngôi làng được quy hoạch hình vuông ven biển Hải Phòng và Thái Bình (Video: Hữu Nghị). Khu dân cư thuộc xã Trấn Dương (Vĩnh Bảo, Hải Phòng - vùng đất nằm ven sông Thái Bình và sông Hóa) có đường làng chạy song song, cắt nhau tạo ra những ô vuông đều tăm tắp. Mỗi nhà đều có sân, vườn, ao cá và đặc biệt là đi đường nào cũng sẽ ra trục chính. Kiểu quy hoạch này tạo ra những con đường thẳng dài tít tắp. Từ đầu làng có thể nhìn đến cuối làng thông qua các đường ngang, ngõ dọc. Những hình vuông được kết hợp từ trong khu dân cư ra đến ngoài đồng ruộng. Ở Thái Bình (giáp ranh Hải Phòng) có nhiều khu dân cư như: Hồng Quỳnh, An Tân, Nam Cường, Tây Tiến… cũng có kiểu quy hoạch ô bàn cờ. Ảnh chụp tại khu dân cư thuộc xã An Tân (Thái Thụy, Thái Bình). Một điểm chung các khu dân cư đều mới thành lập, đường sá, cầu cống còn khá mới. Cánh đồng thẳng hàng đẹp mắt, xen lẫn với khu dân cư. Tầm nhìn xuyên suốt cả khu dân cư tại xã An Tân. Toàn cảnh khu dân cư thuộc xã An Tân. Một khu dân cư khác cũng thuộc xã Trấn Dương (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) được quy hoạch vuông vức. Mỗi nhà đều có sân, vườn, ao cá và đặc biệt là đi đường nào cũng sẽ ra trục chính. Những "ô bàn cờ" của khu dân cư xã Trấn Dương. Khu dân cư thuộc xã Hồng Dũng (Thái Thụy, Thái Bình). Tổng thể cụm dân cư của xã Hồng Dũng có 13 đường dọc và 5 đường ngang, song song cắt nhau vuông góc.