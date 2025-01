Những ngành nghề được miễn học phí, thí sinh lưu ý

Theo quy định của Chính phủ, nhiều ngành học đặc thù được miễn, giảm học phí nhằm thu hút thí sinh đăng ký theo học. Bên cạnh khối ngành sư phạm và công an, quân đội thì còn có nhiều ngành nghề khác thuộc diện miễn giảm học phí 100%. Đáng chú ý, Bộ Y tế cũng vừa đề xuất Chính phủ nghiên cứu hỗ trợ 100% học phí và chi phí sinh hoạt cho sinh viên ngành Y giống như nhiều ngành nghề khác hiện nay. Ngành học được miễn 100% học phí Điều 15, Nghị định 81/2021 của Chính phủ quy định các ngành học được miễn học phí bao gồm: Chuyên ngành Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Giám định pháp Y, Pháp y tâm thần và Giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập theo chỉ tiêu đặt hàng của Nhà nước.

Các trường hợp của các chương trình, đề án được miễn học phí theo quy định của Chính phủ.

Trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

Các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014. Các ngành, nghề chuyên môn đặc thù do Thủ tướng quy định. Nhiều ngành nghề được miễn 100% học phí. (Ảnh minh họa) Bên cạnh đó, khoản 3, Điều 105, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định Nhà nước sẽ hỗ trợ toàn bộ học phí đối với người học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu. Sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng và sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền cũng được miễn học phí. Nhóm ngành, nghề được giảm 70% học phí Bên cạnh các ngành học được giảm 100% học phí, Nhà nước còn đưa ra chính sách giảm tới 70% học phí cho các trường hợp theo học một số ngành khác. Cụ thể, học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập, tư thục có đào tạo về văn hóa - nghệ thuật là những đối tượng nằm trong diện được hưởng chính sách này. Những ngành nghề thuộc nhóm này, bao gồm: nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Ngoài ra, còn có học sinh, sinh viên học các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Anh Anh