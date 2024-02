Những món đồ công nghệ đặc biệt cho năm rồng

AirPods Pro 2 bản đặc biệt năm rồng

Apple lần đầu phát hành phiên bản sản phẩm đặc biệt AirPods Pro 2 có khắc biểu tượng hình rồng, được bán trực tuyến trên trang web của hãng dành cho một số thị trường châu Á như Việt Nam, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc...

Apple lần đầu phát hành phiên bản sản phẩm đặc biệt AirPods Pro 2 có khắc biểu tượng hình rồng. Ảnh: Apple

Đây là model dựa trên AirPods Pro dùng chuẩn sạc mới USB-C mới ra mắt cuối 2023 thay vì cổng Lightning.

Biểu tượng hình rồng được in ngay trên hộp sạc USB-C. Trên hộp đựng, Táo khuyết cho in hình rồng với dòng chữ AirPods Pro cùng tông màu đỏ - màu may mắn theo quan niệm của người Á Đông.