Những mẫu xe máy đáng chú ý bán tại Việt Nam năm 2024

Vespa 946 bản Rồng, Honda SH bản Vetro hay dòng xe nhập khẩu Trung Quốc Italjet Dragster 300… là những mẫu xe máy đáng chú ý được bán tại Việt Nam trong năm 2024. Loạt xe này có giá bán hàng trăm triệu đồng. Vespa 946 bản Rồng Vespa 946 Dragon (bản Rồng) là phiên bản kỷ niệm năm Giáp Thìn 2024 gắn với linh vật con rồng trong văn hóa Á Đông. Theo hãng xe Italy, có 1.888 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới và được đánh số thứ tự cụ thể. Những chiếc 946 bản Rồng đầu tiên được đưa về Việt Nam vào tháng 3/2024. Xe có diện mạo màu vàng ánh kim với điểm nhấn là họa tiết rồng màu xanh ngọc lục bảo vẽ tay từ phần yếm cho đến đuôi xe. Các chi tiết như la-zăng, gương chiếu hậu, tay nắm đền được sơn cùng màu với thân xe. Ngoài ra, bên phải hông xe xuất hiện dãy số 12 00 88 76. Đây là ký hiệu viết tắt của các năm âm lịch cũng mang linh vật rồng. Cụ thể, số 12 đại diện cho năm Nhâm Thìn 2012, số 00 đại diện cho năm Canh Thìn 2000, số 88 đại diện cho năm Mậu Thìn 1988, số 76 đại diện cho năm Bính Thìn 1976. Có thời điểm, mẫu xe này được rao bán với giá 800 triệu đồng. Sau đó một thời gian, giá bán của mẫu xe này còn khoảng gần 600 triệu đồng. Honda SH bản Vetro Mẫu xe tay ga Honda SH Vetro được đưa về bán tại Việt Nam thông qua đơn vị nhập khẩu tư nhân tại TP HCM. Dòng xe này vốn chỉ được sản xuất giới hạn 700 chiếc và dành riêng cho thị trường châu Âu. Honda SH Vetro được sản xuất tại nhà máy Honda ở Atessa, Ý và ra mắt lần đầu vào tháng 10/2023. Về tổng thể, xe có thiết kế tương tự với các bản SH thông thường nhưng được phủ lên màu sơn xanh lục bảo trong suốt. Theo đơn vị nhập khẩu, lô xe mới về sẽ có đủ cả hai phiên bản gồm SH 125i Vetro và SH 150i Vetro. Theo đó, giá của bản động cơ 125 cc là từ 140 triệu đồng, bản 150 cc có giá từ 170 triệu đồng, chưa gồm chi phí ra biển số. Tuy nhiên do đây là mẫu xe giới hạn và được săn đón từ lâu, trong thời gian đầu được bán ra, giá xe bị đội lên trên 200 triệu đồng. Honda SH350i mới Phiên bản mới của dòng SH350i được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam với giá 151-152 triệu đồng. So với phiên bản tiền nhiệm, SH350i mới được bổ sung 2 lựa chọn màu mới. Honda chỉ thực hiện một số tinh chỉnh nhỏ về thiết kế của xe như mặt nạ trước, đèn chiếu sáng/báo rẽ/định vị được làm mới. Italjet Dragster 300 Tháng 12/2024, thông qua đơn vị phân phối, dòng xe ga Italjet Dragster 300 được đưa về Việt Nam. Dòng xe 298 phân khối này có thiết kế lạ mắt, gần như để lộ các chi tiết bên trong xe. Thiết kế của Italjet Dragster 300 được khách hàng đánh giá là tương đồng với dòng xe naked-bike. Giá bán của mẫu xe này vẫn chưa được đơn vị nhập khẩu công bố. Có thông tin cho rằng, Italjet Dragster 300 sẽ được bán với giá khoảng 150-200 triệu đồng, hướng tới nhóm khách hàng muốn sở hữu các dòng xe độc lạ. Xe máy điện Honda Trong khuôn khổ triển lãm Vietnam Motor Show 2024, Honda Việt Nam đã công bố thông tin về việc bán ra mẫu xe điện đầu tiên tại thị trường trong nước. Dòng xe điện của Honda có tên ICONe. Giá bán được hãng xe này hé lộ vào khoảng dưới 30 triệu đồng. Mức giá dưới 30 triệu đồng của Honda ICONe chưa bao gồm pin. Hãng xe Nhật Bản cung cấp tới người dùng dịch vụ thuê pin không giới hạn quãng đường di chuyển. Tuy nhiên, sẽ chỉ có 67 đại lý của Honda trên cả nước kinh doanh dòng xe điện này. Như vậy, trong lần đầu tiên tham gia vào phần khúc xe máy điện, Honda Việt Nam lựa chọn kinh doanh một mẫu xe giá rẻ, phù hợp với đa phần người dùng tại thị trường trong nước. Bên cạnh đó, hãng xe máy Nhật Bản cũng trưng bày dòng xe máy điện CUVe. Tuy nhiên, thời điểm mà mẫu xe máy điện này được bán ra tại Việt Nam vẫn chưa được công bố. Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), doanh số bán hàng quý III/2024 của các hãng thành viên đạt 686.001 xe, tăng 12,34% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 13,74% so với quý II/2024. Đây cũng chính là khoảng thời gian bắt đầu áp dụng chính sách giảm 2% thuế VAT năm 2024 cho xe máy có dung tích động cơ dưới 125cc. Hội An