Những mẫu ô tô được chủ sở hữu sử dụng lâu nhất

Đa số những mẫu ô tô được người tiêu dùng mua mới và sử dụng lâu nhất đều đến từ các thương hiệu Nhật Bản, nổi bật nhất là Toyota và Honda. Mới đây, tổ chức iSeeCars đã công bố kết quả nghiên cứu thị trường để xác định những mẫu ô tô nào có tỷ lệ % cao nhất được người mua ban đầu giữ lại trong 15 năm trở lên. Để đánh giá, tổ chức này đã thực hiện khảo sát phân tích với hơn 929.000 xe ô tô sản xuất từ năm 1981-2009 đã đổi chủ trong 9 tháng đầu năm nay. Các nhà thống kê chỉ ra rằng những chiếc xe được giữ lại lâu nhất phần lớn đến từ các thương hiệu châu Á như Toyota, Honda, Lexus, Mazda, Hyundai và Subaru. Trong đó, những mẫu xe được đánh giá cao hàng đầu thường là bản hybrid, cho thấy mức độ hài lòng cao của người tiêu dùng đối với dòng xe lai này. Kết quả nghiên cứu cho các mẫu xe của Toyota chiếm đến 7 trong số 13 mẫu xe đứng đầu danh sách được chủ giữ lại hơn 15 năm. Con số này tăng lên thành 8 nếu tính cả một mẫu xe từ thương hiệu Lexus. Đáng chú ý, 4 trong số 7 mẫu xe đứng đầu là xe hybrid, trong đó Toyota Highlander Hybrid đứng vị trí số 1, với tỷ lệ 7% chủ sở hữu ban đầu giữ xe trong 15 năm hoặc lâu hơn. Con số này gần gấp đôi mức trung bình ngành là 3,7%. Các mẫu xe còn lại trong top 10 bao gồm: Toyota Camry Hybrid (6,9%), Toyota Highlander (6,6%), Toyota Tacoma (6,4%), Toyota Prius (6,3%), Honda CR-V (6,3%), Ford Escape Hybrid (6,3%), Toyota RAV4 (6,2%), Lexus IS 350 (5,8%) và Nissan Versa (5,7%). Lexus IS 350 cũng là mẫu xe sang duy nhất góp mặt trong danh sách các mẫu xe được giữ lâu nhất. Điều này có thể là do phần lớn các mẫu xe cao cấp thường được thuê thay vì mua đứt, và chủ sở hữu giàu có có xu hướng thay đổi xe thường xuyên hơn. Xét về thương hiệu, Toyota cũng là cái tên đứng đầu với 5,6% số xe từ 15 năm tuổi trở lên vẫn thuộc sở hữu của chủ sở hữu ban đầu. Xếp sau lần lượt gồm Honda (5,3%), Lexus (4,4%), Mazda (4,3%), Hyundai (4,2%) và Subaru (4,1%). Khi xét theo phân khúc, cả phiên bản hybrid và động cơ đốt trong truyền thống của Toyota Highlander đều đứng đầu danh sách các SUV được sở hữu lâu nhất. Ngoài 5 xe SUV trong danh sách chung, những mẫu SUV được tin dùng lâu nhất còn có Subaru Forester (5,5%), Toyota Venza (5,2%), Honda Pilot (5,0%), Toyota 4Runner (4,8%) và Toyota Sequoia (4,7%). Đây đều là những mẫu xe gầm cao đa dụng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn cao, khả năng lái và hiệu suất nhiên liệu tốt. Từ đó giúp nhiều người dễ dàng sử dụng trong thời gian dài hơn so với các phiên bản xe bán tải lớn hơn và tiêu hao nhiên liệu hơn. Đối với nhóm xe bán tải, những mẫu pickup được chủ giữ lại lâu nhất theo đánh giá của iSeeCars là Toyota Tundra (5,5%) và các mẫu bán tải cỡ vừa như Toyota Tacoma (5,5%), Honda Ridgeline (5,5%) và Nissan Frontier (5,2%). Những mẫu bán tải cỡ vừa thường được sử dụng nhiều hơn cho các mục đích sinh hoạt hàng ngày hay du lịch. Đồng thời chúng ít phải vận hành cường độ cao hơn so với các mẫu bán tải hạng nặng như Ford F-150, Chevrolet Silverado 1500 hay Ram 1500. Karl Brauer, Chuyên gia phân tích điều hành của iSeeCars cho biết những cải tiến liên tục trong thiết kế, kỹ thuật và chất lượng hoàn thiện phần cứng đã góp phần nâng cao độ bền và giảm chi phí bảo dưỡng cho các mẫu xe hiện đại. Người tiêu dùng theo đó có thể tận dụng yếu tố này để giữ xe lâu hơn và khai thác tối đa tuổi thọ ngày càng tăng của chúng. Lê Tuấn