Những mẫu CUV cỡ B giá chưa đến 600 triệu đồng ở Việt Nam hiện nay

Trong tầm tiền 600 triệu đồng hiện nay sẽ có nhiều lựa chọn thuộc nhóm xe cỡ B như sedan, SUV, mini MPV và CUV. Trong đó nhóm xe CUV đang nổi lên với nhiều mẫu xe mang thiết kế và công nghệ mới mẻ. Trên thị trường ô tô Việt Nam lâu nay ngoài dòng xe SUV quen thuộc, đã tồn tại dòng xe CUV với số lượng ngày càng đông đảo. Xe CUV (Crossover Untility Vehicle) là thuật ngữ mới nói tới xe lai đa dụng giữa SUV và sedan. Vì thế, CUV có thiết kế thân giống như cách tạo hình của sedan sử dụng loại thân liền khung (unibody) nhưng gầm cao và có cửa thoát phía sau. Dưới đây là một số mẫu CUV đáng chú ý có giá tiền không quá 600 triệu đồng, dễ lựa chọn cho người tiêu dùng Việt. Mitsubishi Xforce GLX: Giá 599 triệu Mitsubishi Xforce đã chính thức ra mắt tại Việt Nam từ đầu năm 2024, trở thành tân binh nổi bật trong phân khúc CUV cỡ B. Với phiên bản thấp nhất là GLX giá 599 triệu đồng, Xforce tập trung vào nhóm khách hàng lăn tăn giữa sedan cỡ B bản cao và xe gầm cao giá rẻ. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.390 x 1.810 x 1.660 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm và khoảng sáng gầm 222 mm. Thiết kế của Xforce mang đậm nét hiện đại và mạnh mẽ, với thân xe cơ bắp, lưới tản nhiệt thể thao, cùng cụm đèn LED cá tính nổi bật ở cả đầu và đuôi xe. Nội thất của Mitsubishi Xforce GLX trang bị màn hình cảm ứng thông tin giải trí 8 inch, ghế sau chỉnh ngả và cốp sau linh hoạt, nút bấm khởi động, phanh tay điện tử và chế độ dừng xe tạm tắt máy. Dưới nắp capo của Xforce là khối động cơ 1.5L MIVEC, 4 xy-lanh, cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp cùng hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản thấp không trang bị công nghệ an toàn tiên tiến Mitsubishi Motors Safety Sensing (MMSS) nhưng có sẵn camera lùi và hỗ trợ vào cua chủ động. Hyundai Creta tiêu chuẩn: Giá 599 triệu đồng Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn đang có giá bán tương đương Mitsubishi Xforce GLX là 599 triệu đồng. Xe có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 4.315 x 1.790 x 1.660 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.610 mm và khoảng sáng gầm 200 mm. Vẻ ngoài của Creta thu hút sự chú ý nhờ lưới tản nhiệt độc đáo, mang phong cách giống Hyundai Tucson, cùng với đèn định vị kích thước lớn được giấu kín. Xe còn có bộ mâm hợp kim 5 chấu 17 inch phối hai tông màu thể thao. Những chi tiết nổi bật khác bao gồm cánh gió nóc xe, ăng-ten vây cá mập, đèn chiếu sáng full LED và đèn phanh trên cao dạng LED. Nội thất của Creta được đánh giá cao về sự rộng rãi và hiện đại. Xe được trang bị những tiện ích như cụm đồng hồ LCD 3,5 inch, màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa, phanh tay điện tử tích hợp tính năng Auto Hold. Về an toàn, Creta bản tiêu chuẩn có sẵn phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và kiểm soát lực kéo. Xe còn có các cảm biến như cảm biến áp suất lốp, và 2 túi khí. Hyundai Creta sử dụng động cơ 1.5L, công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Xe đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước, mang lại hiệu suất ấn tượng và khả năng vận hành linh hoạt. Omoda C5 bản Premium 1.5 Turbo: Giá 589 triệu đồng Omoda C5 là mẫu xe Trung Quốc nhập khẩu từ Indonesia vừa ra mắt Việt Nam. Phiên bản Premium 1.5 Turbo có giá 589 triệu đồng, nhắm tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách thể thao và hiện đại. Xe có kích thước tổng thể 4.400 x 1.830 x 1.588 mm, chiều dài cơ sở 2.630 mm. Xe được trang bị màn hình kép 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, cùng tính năng ra lệnh giọng nói. Động cơ 1.5L Turbo cung cấp công suất 145 mã lực, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 9,9 giây. KIA Seltos 1.5 AT: Giá 599 triệu đồng Cuối tháng 3/2024, THACO-KIA đã ra mắt KIA Seltos 2024 với nhiều cải tiến. KIA Seltos mới có kích thước dài, rộng, cao tương ứng là 4.365 x 1.800 x 1.645 mm, với chiều dài cơ sở 2.610 mm và khoảng sáng gầm 190 mm. So với mô hình cũ, các thông số kỹ thuật này cho thấy xe dài hơn 50 mm. Dù không còn doanh số ấn tượng như giai đoạn 2020-2021, Seltos vẫn là lựa chọn nổi bật trong phân khúc B-SUV nhờ thiết kế trang nhã và hiện đại. Những trang bị ngoại thất đáng chú ý bao gồm lưới tản nhiệt mũi hổ mang đặc trưng thương hiệu, cản trước và cản sau được ốp sáng màu to bản hơn, cùng với đèn chiếu sáng halogen, la-zăng 17 inch. Nội thất của KIA Seltos 2024 rộng rãi hơn nhờ xe dài thêm 50 mm so với trước. Bản 1.5AT dùng màn hình sau vô-lăng 4,2 icnh và màn hình giải trí trung tâm 8 inch, điều hòa chỉnh tay, có cửa gió hàng ghế sau, khởi động nút bấm và khởi động từ xa. KIA Seltos 2024 bản thấp sử dụng động cơ 1.5L, công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Trang bị an toàn trên xe có 2 túi khí, camera lùi, phanh ABS +ESC, và khởi hành ngang dốc HAC.