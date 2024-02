Những kinh nghiệm lái xe để hành khách đỡ say khi đi đường dài

Có thể nói, say xe là nổi ám ảnh đối với nhiều người khi đi ô tô, nhất là đi đường dài hoặc các cung đường đèo dốc, đường xấu,... Khi đó, người bị say xe sẽ rất mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, choáng váng, da tái nhợt, tăng tiết nước bọt và có thể buồn nôn rất khó chịu.

Say xe là biểu hiện khá hay gặp khi phải ngồi trên ô tô. (Ảnh minh hoạ: TA)

Anh Nguyễn Thanh Tùng - giảng viên đào tạo thực hành lái xe ô tô và có kinh nghiệm gần 20 năm cầm lái cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các hành khách bị say xe như: Không khí trong xe quá ngột ngạt, tư thế ngồi không thoải mái, do hành khách tập trung vào sách báo, điện thoại, mùi trên xe (mùi xăng dầu trên đường, mùi trong khoang nội thất xe),...

Theo anh Tùng, một trong những nguyên nhân cực kỳ quan trọng khác khiến người ngồi trên xe ô tô dễ say chính là do thói quen điều khiển xe của tài xế. Nhiều người ngồi trên xe này thì rất khoẻ, còn ngồi xe do một tài xế khác cầm lái lại say "đứ đừ".

"Lái xe mà đạp nhanh phanh gấp, chuyển hướng đột ngột, chỉnh chế độ lấy gió không phù hợp hay để xe có mùi 'lạ' sẽ là con đường ngắn nhất khiến hành khách ngồi cùng phải tìm đến… túi ni-lon", anh Tùng chia sẻ.

Để hạn chế tối đa những lý do có thể làm hành khách bị say xe, nôn ói, các tài xế có kinh nghiệm đưa ra một số lưu ý khi cầm lái như sau:

1. Luôn giữ xe sạch sẽ, gọn gàng

Theo nhiều người có tiền sử say xe, việc ngồi lên một chiếc ô tô có mùi như mùi điều hoà, mùi mồ hôi, mùi thức ăn phân huỷ, mùi ghế,… sẽ khiến những người này buồn nôn ngay từ khi mới bước vào trong xe chứ chưa cần phải đi đường dài.