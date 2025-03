Những điều cần tránh khi ăn cá ngừ để giảm mỡ bụng

Nguồn thực phẩm như cá ngừ có thể tăng cường quá trình chuyển hóa, giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn và giảm mỡ bụng. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả giảm mỡ, cần lựa chọn phương pháp chế biến cá ngừ sao cho lành mạnh. Nên tránh các cách chế biến như chiên rán, vì các phương pháp này có thể làm tăng lượng calo và chất béo không mong muốn, làm giảm tác dụng giảm mỡ của cá ngừ.

Cá ngừ, mặc dù là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng cũng có thể chứa một lượng thủy ngân nhất định. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thủy ngân có thể tích tụ trong cơ thể khi tiêu thụ quá nhiều, gây ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh, đặc biệt là ở phụ nữ mang thai và trẻ em. Vì vậy, khi ăn cá ngừ, nên hạn chế ăn quá nhiều cá ngừ lớn và chọn cá ngừ nhỏ hơn hoặc cá ngừ đóng hộp có chứa ít thủy ngân. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, mỗi tuần nên ăn tối đa 2-3 khẩu phần cá ngừ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Khi ăn cá ngừ để giảm mỡ bụng, cần lưu ý kết hợp với một chế độ ăn uống cân đối và lối sống lành mạnh. Nghiên cứu từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia Mỹ (National Institute of Nutrition) chỉ ra rằng, để giảm mỡ bụng hiệu quả, cá ngừ cần được kết hợp với các thực phẩm ít calo, giàu chất xơ như rau xanh, quả tươi và ngũ cốc nguyên hạt.Để đảm bảo hiệu quả và an toàn sức khỏe khi ăn cá ngừ để giảm mỡ bụng, cần chú ý đến phương pháp chế biến, lựa chọn cá ngừ có nguồn gốc an toàn và kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh.