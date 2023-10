Những cuộc hôn nhân dài hàng thập kỷ nhưng 'ly thân nhiều năm' ở Hollywood

Thực tế, dù đã không còn chung sống trong suốt nhiều năm, vợ chồng tài tử Will Smith vẫn luôn cùng xuất hiện tình tứ tại các sự kiện. Vợ chồng minh tinh Meryl Streep cũng vậy. Ngay cả ở thời điểm hiện tại, Will Smith vẫn vui vẻ đồng hành, xuất hiện ấm áp bên Jada để cổ vũ cô tại những sự kiện quảng bá cuốn tự truyện vừa mới ra mắt.

Trước sự xuất hiện của những câu chuyện hôn nhân lạ lùng này, tờ tin tức The Independent (Anh) đã có bài phân tích.

Vợ chồng tài tử Will Smith vẫn luôn đồng hành đi dự sự kiện dù họ đã ly thân 7 năm (Ảnh: Page Six).

Tài tử Will Smith và vợ - nữ diễn viên Jada Pinkett Smith - đã có cuộc hôn nhân kéo dài 26 năm. Trong tự truyện vừa ra mắt, Jada tiết lộ vợ chồng cô đã ly thân được 7 năm, nhưng họ quyết định không ly hôn. Hai người lựa chọn sẽ bằng mọi giá tìm cách hàn gắn, để trở về bên nhau và cam kết sẽ còn chăm sóc nhau lúc tuổi già.

Thực tế, Jada còn từng có mối quan hệ tình cảm phát sinh trong quãng thời gian ly thân tài tử Will Smith. Cả Will và Jada đều đồng ý cho nhau sự tự do cần thiết khi hai bên ly thân.

Hồi năm 2018, khi đã ly thân được một năm, vợ chồng minh tinh Meryl Streep vẫn đồng hành đi dự sự kiện (Ảnh: Page Six).

Những mối quan hệ hôn nhân như của tài tử Will Smith hay minh tinh Meryl Streep có thể sẽ vẫn tiếp tục được đề cập tới như thể những cuộc hôn nhân bền bỉ đáng ngưỡng mộ, nếu người trong cuộc không tiết lộ sự thật.

Truyền thông và công chúng Mỹ vẫn đang ngỡ ngàng trước cách những ngôi sao đình đám hàng đầu ở Hollywood bất ngờ chia sẻ về sự thật trong đời sống hôn nhân của họ.

Thực tế, nếu những ngôi sao này không chia sẻ ra, có thể họ sẽ còn tiếp tục nhận được những câu hỏi về bí quyết duy trì hôn nhân bền bỉ qua năm tháng, cách vượt qua khủng hoảng và rạn nứt để lại đồng hành gắn bó bên nhau.

Đây là thực tế đã diễn ra. Đã có những lần nữ diễn viên Jada Pinkett Smith cảm thấy khó xử khi nhận được những câu hỏi như vậy.