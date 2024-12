Những chiếc xe an toàn nhất năm 2024, thương hiệu xe châu Á lại thống trị

Thương hiệu giành được nhiều giải thưởng xe an toàn nhất năm 2024 thuộc về Mazda với 8 giải thưởng Top Safety Pick+, mặc dù nhiều mẫu xe sử dụng chung một nền tảng khung gầm. Hàng năm, Viện Bảo hiểm và An toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) đều công bố giải thưởng Top Safety Pick và Top Safety Pick+ dành cho tất cả các hạng xe. Giải thưởng này bao gồm 12 hạng mục, bắt đầu từ xe cỡ vừa cho đến xe bán tải cỡ lớn. Để đạt được giải thưởng xe an toàn mức cao nhất Top Safety Pick+, IIHS yêu cầu các mẫu xe được đánh giá phải vượt qua các bài kiểm tra va chạm trực diện vừa phải được cập nhật (áp dụng vào năm 2022), sử dụng tiêu chí chấm điểm mới dựa trên công thức được sửa đổi và thử nghiệm về sự an toàn của hành khách ngồi hàng ghế thứ hai. Thương hiệu Mazda ẵm tới 8 giải thưởng xe an toàn nhất của IIHS ở nhiều hạng mục. Ảnh IIHS Năm nay, Mazda đã giành được hai giải thưởng Top Safety Pick+ ở hạng mục xe cỡ vừa với Mazda3 sedan và hatchback 2024-2025, cùng với Toyota Prius HEV 2024, Honda Civic sedan 2025 và Acura Integra hatchback 2024-2025. Ở hạng mục xe cỡ trung, lần lượt Honda, Hyundai và Toyota giành được giải thưởng Top Safety Pick+ với mẫu Accord 2024-2025, Ioniq 6 2024 và Camry 2025. Trong khi ở hạng mục xe cỡ trung hạng sang, chỉ có một chiếc xe giành được giải thưởng an toàn cao nhất là Mercedes-Benz C-Class 2024-2025. Thương hiệu Genesis chiếm trọn giải thưởng ở hạng mục xe hạng sang cỡ lớn. Ảnh: IIHS Thương hiệu hạng sang của Hyundai là Genesis đã ẵm trọn toàn bộ giải thưởng Top Safety Pick+ ở hạng mục xe cỡ lớn hạng sang với ba mẫu xe Genesis G80 2024-2025, G80 Electrified 2024 và G90 2024-2025. Đối với hạng mục xe SUV cỡ nhỏ, không có sự góp mặt của các thương hiệu xe của châu Âu và Mỹ trong giải thưởng Top Safety Pick+, thay vào đó là hàng loạt mẫu xe đời 2024-2025 đến từ các thương hiệu châu Á như Hyundai Tucson, Hyundai Kona, Honda HR-V, Mazda CX-30, Mazda CX-50, Subaru Forester. Đáng chú ý, trong danh sách này còn có một số mẫu xe điện gồm: Hyundai Ioniq 6 2024, Subaru Solterra 2024 và Genesis GV60 2024-2025. Mazda CX-70 2024-2025 giành giải thưởng an toàn Top Safety Pick+ ở hạng mục SUV cỡ trung. Ảnh: Motor1 Mazda tiếp tục giành được thêm bốn giải thưởng Top Safety Pick+ ở hạng mục SUV cỡ trung với bộ đôi CX-70 2024-2025 và CX-90 2025 cùng các biến thể hybrid sạc điện PHEV tương ứng. Các mẫu xe còn lại trong danh sách này gồm có: Ford Explorer 2024, Honda Pilot 2025, KIA Telluride 2024-2025, Nissan Pathfinder 2024-2025, Subaru Ascent 2024 cùng mẫu xe điện Ford Mustang Mach-E 2024. Ở hạng mục xe SUV cỡ trung hạng sang, bên cạnh các thương hiệu quen mặt như Volvo, BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Infiniti, Lincoln và Acura, giải thưởng Top Safety Pick+ năm nay tiếp tục chứng kiến sự thể hiện mạnh mẽ đến từ thương hiệu Genesis với ba mẫu xe GV70 2025, GV70 Electrified 2024-2025 và GV80 2024-2025. Giải thưởng xe an toàn nhất năm 2024 chứng kiến sự thể hiện mạnh mẽ của thương hiệu hạng sang Genesis. Ảnh: Motortrend Mọi thứ trở nên thú vị hơn khi nói đến hạng mục xe SUV cỡ lớn, nơi người chiến thắng giải thưởng duy nhất là mẫu xe điện Rivian R1S 2025. Còn hạng mục xe bán tải cỡ lớn cũng chỉ có hai cái tên góp mặt là Rivian R1T 2024-2025 và Toyota Tundra 2025. Những hạng mục xe chỉ đạt giải thưởng an toàn Top Safety Pick gồm xe cỡ lớn, xe MPV cỡ lớn và bán tải cỡ trung, lần lượt thuộc về Toyota Crown, Honda Odyssey, Toyota Sienna, Hyundai Santa Cruz và Toyota Tacoma. Theo IIHS, Carbuzz