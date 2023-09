Nhóm Westlife thông báo trở lại Việt Nam, fan phấn khích

Năm 2014, ca sĩ Shane Filan - giọng ca chính của nhóm - đến TPHCM biểu diễn trong chương trình "You & me tour live in Saigon".

Năm 2017, Shane Filan một lần nữa trở lại Việt Nam biểu diễn trong đêm nhạc "Love Always" tại TPHCM.

Nhóm nhạc Westlife được thành lập năm 1998, gồm 5 thành viên: Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne và Brian McFadden.

Thập niên 2000, Westlife là một trong những nhóm nhạc nam hàng đầu thế giới với nhiều bản hit như My Love, Fool Again, I Lay My Love On You...