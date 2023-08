Nhóm phóng viên tố bị cản trở, hành hung khi ghi hình 'đất tặc'

Cũng theo anh Đ., trước sự việc này, anh đã gọi điện báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng địa phương. Sau đó Công an xã Xích Thổ đến ghi nhận sự việc để làm rõ.

Lãnh đạo Công an huyện Nho Quan cho biết thêm, công an huyện đã cử tổ công tác xuống phối hợp với công an xã để làm rõ tố cáo của phóng viên T.Đ.