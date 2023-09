Nhịn ăn tối để giảm cân có hiệu quả cho người trên 40 tuổi không?

Hãy tưởng tượng rằng bữa ăn cuối cùng trong ngày là bữa trưa, sau đó bạn làm việc suốt buổi chiều và buổi tối, mà không ăn gì cả, và 8 giờ sáng hôm sau bạn mới có bữa điểm tâm, nghĩa là bạn sẽ có gần 20 tiếng nhịn ăn. Cách này nếu áp dụng lâu dài thì hầu như không bền vững hoặc không lành mạnh đối với hầu hết mọi người.

Thay vì bỏ bữa tối hoàn toàn, bạn nên ăn bữa tối nhẹ nhàng với chủ yếu là rau củ. Bạn có thể uống thêm một ly sữa hoặc ăn vài miếng táo trước khi ngủ nếu thấy đói. Theo thời gian, khi bạn đã quen với khẩu phần bữa tối nhỏ hơn, bạn có thể tránh ăn khuya một cách tự nhiên, điều này có thể giúp ngăn ngừa tăng cân.

Làm thế nào để duy trì cân nặng khỏe mạnh mà không bị đói?

Vì vậy, làm thế nào bạn có thể duy trì cân nặng khỏe mạnh sau tuổi bốn mươi mà không bị đói?

1. Tính lượng calorie và ăn uống điều độ

Hãy tính toán nhu cầu calorie hàng ngày của bạn. Ví dụ: nếu bạn cần 1800–2000 calorie mỗi ngày, hãy hướng tới bữa ăn gồm 30% chất béo, 60% carbohydrate và 10% protein. Tính toán lượng calorie giúp bạn ăn một lượng thích hợp và khi đã quen với khẩu phần ăn, bạn sẽ không cần phải theo dõi chặt chẽ lượng calorie. Ngoài ra, hãy ăn uống đều đặn, có kiểm soát khẩu phần, tránh đồ chiên rán và không ăn đồ ngọt sau bữa ăn.

2. Tránh ăn đồ ăn lạnh và đồ uống lạnh

Đồ uống lạnh và thực phẩm lạnh có thể gây co thắt đường tiêu hóa, dẫn đến co thắt mạch máu và do đó làm giảm quá trình trao đổi chất.

Ngoài ra, theo Trung y, dạ dày và ruột ưa ấm, không ưa ẩm và lạnh. Thức ăn lạnh có xu hướng tích tụ trong ruột, gây khó tiêu, to bụng, chướng bụng và nhiều triệu chứng khác khiến người ta tăng cân, nhất là với những người có thể chất hàn. Vì vậy bạn không nên ăn quá nhiều dưa, lê, thanh long vốn có tính hàn, cũng như không nên uống quá nhiều trà xanh, cà phê. Trà thảo dược là thức uống tốt nhất.