Nhiều trường Hà Nội ghi nhận 80% trẻ mầm non, tiểu học đi học dù rét đậm

Theo bản tin lúc 6h sáng nay của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, nhiệt độ miền Bắc thấp nhất ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) - 2,5 độ C. Hầu hết các trạm đo đều giảm sâu dưới 10 độ C, trong đó, Hà Đông (Hà Nội) 9,2 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 2,7 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 3,7 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 1,6 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2,1 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,2 độ C.

Trời rét dưới 10 độ C, học sinh mầm non, tiểu học ở các địa phương khu vực phía Bắc tiếp tục được nghỉ học ở nhà. Tuy nhiên do không sắp xếp được việc trông con những ngày cuối năm nên các phụ huynh vẫn quyết định con đi học, nhờ nhà trường trông nom, giữ ấm cho các con.

Học sinh trường Tiểu học Vạn Thắng (Ba Vì, Hà Nội) đi học khá đầy đủ trong ngày giá rét.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT, ở khối mầm non, tỷ lệ trẻ đi học ở các quận, huyện, thị xã khá cao. Đơn cử, các trường mầm non quận Tây Hồ tỷ lệ đón trẻ đạt trên 80%, tại quận Hà Đông là 59%, quận Nam Từ Liêm đạt trên 52%, quận Thanh Xuân đạt 49%. Tỷ lệ này tính chung của cả khối công lập và tư thục.