Nhiều sản phẩm hỗ trợ tăng cường sinh lý bị thu hồi do chứa chất cấm

Ngày 24/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông báo phát hiện chất cấm trong 3/5 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ hỗ trợ giảm béo, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý của Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển sản xuất đã bị Cục này ra quyết định thu hồi.



Công ty TNHH sản xuất - Y Dược phẩm Vĩnh Điển có địa chỉ tại Điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.



Trước đó, ngày 23/5, Cục An toàn thực phẩm nhận được kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, trong đó 3/5 sản phẩm nêu trên được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả phát hiện chất cấm Sildenafil và Sibutramine.



Ba sản phẩm của Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển có chứa chất cấm, bao gồm:



- Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ hoàn dương plus (số lô: 02.2022, NSX: 11-05-2022, HSD: 10-05-2025) phát hiện chứa chất cấm Sildenafil 32,4 mg/g;

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ hoàn dương plus. Nguồn: Cục An toàn thực phẩm. - Sản phẩm Stony bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý (số lô: 03.2022, NSX: 12-05-2022, HSD: 11-05-2025) phát hiện chứa chất cấm Sildenafil 27,3 mg/g. Sản phẩm này "chưa đăng ký bản công bố với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuy nhiên trên nhãn có ghi: "Thương nhân công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc nữ Protect Health, địa chỉ: Xóm Hồ Sơn, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An". Ngoài ra, số công bố 10541/2021/ĐKSP ghi trên nhãn sản phẩm này là của sản phẩm có tên thực phẩm bảo vệ sức khỏe VStony của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc nữ Protect Health". Sản phẩm Stony bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý. Nguồn: Cục An toàn Thực phẩm. - Sản phẩm Giấm táo slim hỗ trợ giảm béo (số lô: 01.2022, NSX: 26-02-2022, HSD: 25-02-2025) phát hiện chứa chất cấm Sibutramine 2,34 mg/mL. Sản phẩm chưa đăng ký bản công bố với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuy nhiên trên nhãn có ghi "Thương nhân công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng, phân phối sản phẩm: Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đan Thy, địa chỉ: 164/10 đường An Phú Đông 9, khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM". Sản phẩm Giấm táo slim hỗ trợ giảm béo. Nguồn: Cục An toàn Thực phẩm. Trước đó, ngày 18/5, Cục An toàn thực phẩm ban hành quyết định thu hồi 5 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ hỗ trợ giảm béo, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý (trong đó có 3 sản phẩm trên đây) không đảm bảo an toàn được sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất y dược phẩm Vĩnh Điển. Lý do thu hồi các sản phẩm nêu trên là sản xuất tại cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP); sai thành phần cấu tạo; không thực hiện công bố sản phẩm theo quy định. Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ không bảo đảm an toàn nêu trên và thông báo cho cơ quan y tế gần nhất nếu phát hiện có sản phẩm trên thị trường.