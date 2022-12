Nhiều người trẻ bị tâm thần, 'thủ phạm' cả triệu đàn ông Việt thích

Trong đó, 26.6 % bệnh nhân vào viện để cai chủ động hoặc triệu chứng cai nhẹ, 6,5 % bệnh nhân vào vì sảng rượu, 59 % bệnh nhân vào viện vì loạn thần do rượu.

Rượu ảnh hưởng tới sức khoẻ âm thần, theo bác sĩ Ngọc, lạm dụng rượu gây hại cả về thể chất và tinh thần. Các trường hợp hay gặp như loạn thần do rượu bệnh nhân có triệu chứng hoang tưởng, ảo giác, rối loạn cảm xúc như hưng cảm, trầm cảm, suy giảm trí nhớ và nhận thức, rối loạn chức năng tình dục.

Khi bị say rượu còn bị rối loạn thần kinh của cơ thể. Ví dụ nồng độ 50 mg/dl sẽ có dấu hiệu say, trên 80 mg/dl thì say rõ ràng, nồng độ rượu tăng từ 300 mg/dl bị say, hôn mê. Từ 600 mg/dl có thể truỵ mạch và tử vong.

Khi dùng lượng rượu không nhiều, người uống rượu có thể cảm thấy khoan khoái, vui vẻ, nói nhiều, tăng hoạt động, tăng trí nhớ. Đây là giai đoạn kích thích.

Khi dùng lượng rượu lớn hơn thì người uống có thể có rối loạn vận động như đi lảo đảo, nói lè nhè, cảm xúc thay đổi dễ chuyển từ vui nhộn sang bực tức.

Các rối loạn về cơ thể như nhịp tim nhanh, rối loạn vận mạch như đỏ da, tái da, giãn đồng tử, nhìn đôi. Nếu uống quá nhiều thì có thể trầm trọng hơn là hạ huyết áp, hạ thân nhiệt và tử vong.



BS Ngọc cho biết rượu tác động tới 2 cơ quan chính là rối loạn chuyển hoá và ức chế hệ thần kinh trung ương. Cai rượu là biện pháp tốt nhất để bảo vệ sức khoẻ. Tỷ lệ người có nhu cầu cai rượu ngày càng cao nhưng cai rượu cũng cần quyết tâm như cai các loại nghiện chất khác.



K.Chi