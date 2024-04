Nhiều người đi ô tô nhưng không biết ý nghĩa dòng chữ khắc trên dây đai an toàn

Phát minh nổi tiếng của Nils Bohlin - dây dai an toàn ba điểm với thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng hữu ích đã góp phần làm thay đổi tư duy của người dân sử dụng ô tô và các nhà làm chính sách về vấn đề an toàn trên xe hơi.

Năm 1967, chính Bohlin đã công bố một nghiên cứu cho kết quả, 37.511 người liên quan tới 28.000 vụ tai nạn giao thông khi lưu thông ở tốc độ dưới 96km/h đã được cứu sống nhờ thắt dây đai an toàn ba điểm.

Năm 1968, tiêu chuẩn An toàn phương tiện cơ giới Liên bang Mỹ đã đưa dây đai an toàn ba điểm là một trong các tính năng an toàn chính bắt buộc phải có trên ô tô. Tương tự, chính phủ Anh cũng yêu cầu tất cả các xe ô tô phải trang bị dây đai an toàn cho ghế trước bắt buộc từ năm 1968 và dây an toàn cho cả ghế sau từ năm 1987. Đến năm 1983, việc thắt dây an toàn phía trước trở thành bắt buộc khi lái ô tô.

Theo The Sun, giai đoạn những năm 50 trở về trước của Thế kỷ XX, chỉ có 25% người sử dụng ô tô mang dây đai an toàn nhưng từ khi dây đai ba điểm xuất hiện, tỷ lệ người sử dụng dây đai an toàn khi đi ô tô đã lên tới 90% vào năm 1975. Tuy nhiên, 37 năm sau khi phát minh này ra đời, vẫn có tới 32% người dân ở Mỹ không chịu thắt dây đai an toàn khi sử dụng ô tô.