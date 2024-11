Nhiều dự án chung cư có mức giá ‘phi lý’

Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch GP Invest - Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam cho biết: "Nhiều dự án chung cư có giá lên đến 500 triệu đồng/m2. Đây là mức giá "phi lý" nhưng lại có nguyên nhân do định giá đất tăng cao. Thị trường bất động sản cuối năm phục hồi tích cực Tại Diễn đàn "Phát triển bền vững thị trường bất động sản" sáng 27/11, ông Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường Bất động sản - Bộ Xây dựng cho biết, thị trường bất động sản trong năm 2024 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng càng về cuối năm đã cho thấy sự phục hồi tích cực nhờ sự ổn định của nền kinh tế và các chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Đặc biệt là việc Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh Bất động sản 2024 và Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, sớm hơn 5 tháng so với quy định trước đó, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường bất động sản và mở ra chu kỳ mới cho thị trường theo hướng an toàn, lành mạnh, bền vững hơn. Tuy nhiên, ông Hải cho rằng, vẫn xảy ra tình trạng biến động giá cục bộ tại một số phân khúc và một số khu vực. Hiện tượng tăng giá có tính cục bộ, xảy ra ở một số khu vực, một số loại hình, một số phân khúc bất động sản dẫn đến tác động làm tăng giá chung. Theo ông Hải, giá bán bất động sản tăng một phần do biến động tăng đối với chi phí liên quan đến đất đai gần đây cũng như tác động khi áp dụng phương pháp tính và bảng giá đất mới. Thiếu nguồn cung bất động sản, nhà ở để đáp ứng nhu cầu đại bộ phận người dân, các đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình tại các khu vực đô thị, đặc biệt là TP Hà Nội và TP HCM... "Hiện, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản vẫn gặp khó khăn, vướng mắc trong thủ tục pháp lý, đặc biệt là việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, giao đất. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn vốn vay tín dụng, nguồn vốn từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Nhiều dự án đã, đang triển khai xây dựng thời gian qua phải tạm dừng, giãn tiến độ, chậm tiến độ triển khai xây dựng", ông Hải nói. Ông Hải cho biết thêm, mặc dù các Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 được ban hành và có hiệu lực thi hành tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế do cần có thời gian để các cơ chế, chính sách, pháp luật mới được ban hành được thực thi có kết quả, “đi vào cuộc sống”. Định giá đất cao khiến giá bất động sản khó giảm Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch GP Invest - Chủ tịch Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam nhìn nhận, một vấn đề rất lớn đang đặt ra đối với các doanh nghiệp bất động sản hiện nay là vướng mắc do định giá đất. Ông Hiệp dẫn chứng, hàng loạt các dự án đang "tắc" định giá đất. Nhiều dự án đã hoàn thiện những chưa được định giá đất, chưa được mở bán ra thị trường. Nhiều dự án do tắc định giá đất khiến chậm trễ trong khâu đầu tư xây dựng. Nghiêm trọng hơn, định giá đất tăng cao, đang khiến cấu thành giá bán bất động sản trở thành một "vòng luẩn quẩn" giữa giá nhà và giá đất đối với các doanh nghiệp và thị trường. Nếu không có sự can thiệp kịp thời từ phía các cơ quan chức năng và hệ thống luật pháp, giá bất động sản có thể tiếp tục leo thang mà không có điểm dừng. "Cứ như vậy, tưởng rằng bất động sản Việt Nam đang tăng trưởng tốt về giá, song rất nhanh sẽ không có người mua, giá cao như vậy thì ai mua?", ông Hiệp đặt câu hỏi. Theo ông Hiệp, phương pháp định giá đất hiện tại khiến giá đất tăng mạnh. Có những dự án chỉ chênh 6 tháng về thời điểm định giá, giá đất đã tăng gấp đôi. "Nhiều dự án chung cư có giá lên đến 500 triệu đồng/m2. Đây là mức giá "phi lý" nhưng lại có nguyên nhân do định giá đất tăng cao. Giá đất hiện đang chiếm tới 40% giá thành sản phẩm bất động sản.Giá thành bất động sản tại Việt Nam đang cao hơn so với khu vực. Và cứ theo vòng luẩn quẩn giá đất - giá nhà, giá bất động sản Việt Nam sẽ cao nhất thế giới", ông Hiệp cho hay. Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, thị trường bất động sản đang ở giai đoạn chuyển giao, vì vậy sẽ rất nhạy cảm trước các yếu tố ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực từ các chủ thể. Sự tăng trưởng nhẹ ở một số phân khúc có thể tạo nên đà hồi phục mạnh mẽ nếu các yếu tố hỗ trợ từ chính sách, hạ tầng và tài chính được đáp ứng. Tuy nhiên, câu chuyện tăng giá bất động sản nếu không được can thiệp sớm, sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho thị trường và cho cả xã hội. Để giải quyết được tình trạng này, Nhà nước cần sớm có các biện pháp hỗ trợ nhằm “thông” đường đi cho các dự án nhà ở thương mại giá bình dân, nhà ở xã hội và có thêm những chính sách phục hồi cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Ngọc Mai