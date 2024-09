Nhiều doanh nghiệp ICT ủng hộ giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 3

Những doanh nghiệp ICT như VNPT, MobiFone, Viettel, FPT, CMC… đã ủng hộ hàng trăm tỷ đồng và cả hàng hóa, thuốc men để hỗ trợ người dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch VNPT cho biết, VNPT đã triển khai một gói hỗ trợ đặc biệt dành cho người dân và khách hàng bị ảnh hưởng của bão lũ với tổng trị giá 50 tỷ đồng. Ảnh: TQ Trước những thiệt hại to lớn mà cơn bão số 3 gây ra cho các tỉnh từ Quảng Ninh, Hải Phòng…. cho tới hiện giờ là lũ lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc, với trách nhiệm của một doanh nghiệp nhà nước với cộng đồng, Tập đoàn VNPT đã quyết định triển khai một gói hỗ trợ đặc biệt dành cho người dân và khách hàng bị ảnh hưởng của bão lũ với tổng trị giá 50 tỷ đồng, trong đó 25 tỷ đồng hiện vật do cán bộ nhân viên VNPT mỗi người đóng góp một ngày lương và từ nguồn Quỹ chính sách xã hội của VNPT và 25 tỷ đồng là các dịch vụ VNPT cung cấp hỗ trợ người dân vùng lũ. Với tinh thần thần tốc, VNPT đặt mục tiêu trong vòng 10 ngày sẽ triển khai gói hỗ trợ này tới tận tay người dân với những hình thức hỗ trợ thiết thực nhất nhằm góp phần giúp người dân địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống. Trong thời khắc cam go nhất của cơn bão Yagi, VNPT vẫn cơ bản đảm bảo thông tin liên lạc cho chính quyền và người dân. Suốt những ngày qua gần như toàn bộ CBCNV của VNPT căng mình với bão lũ. Đã có hàng nghìn nhân lực VNPT tại các tỉnh/thành khác đang được bổ sung cho địa bàn bị ảnh hưởng để chung tay ứng cứu, sớm khắc phục mạng lưới phục vụ người dân và chính quyền. Tại các địa phương, mạng lưới viễn thông nói chung bị thiệt hại nặng nề do bão số 3, VNPT cũng đã chia sẻ mạng lưới với các doanh nghiệp viễn thông khác. Tính đến nay, đã có gần 550.000 thuê bao di động mạng khác sử dụng mạng VinaPhone để duy trì liên lạc; giờ cao điểm mạng VinaPhone tại các khu vực bão lũ đã phục vụ đồng thời gần 300.000 thuê bao di động mạng khác. Hàng trăm điểm giao dịch của VNPT đã hỗ trợ cung cấp điện để sạc điện thoại cho khách hàng, đồng thời đã mở cửa phục vụ, cung cấp dịch vụ từ 7 giờ đến 22-23 giờ hằng ngày (và cho đến khi hết khách hàng) để hỗ trợ người dân. VNPT cũng đã nhanh chóng triển khai chính sách hỗ trợ gói cước di động VinaPhone và giảm cước thuê bao Internet cáp quang để chia sẻ khó khăn với khách hàng tại 16 tỉnh/thành miền Bắc bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số 3 và lũ quét/sạt lở. Tính đến nay, đã có hơn 3,6 triệu thuê bao VinaPhone được hỗ trợ gói cước (bao gồm 100 phút gọi trong nước & 15Gb Data) và có gần 600.000 thuê bao Internet cáp quang được hỗ trợ cước thuê bao. Chia sẻ với VietNamNet ngày 12/9, đại diện Viettel và MobiFone cho biết, cán bộ nhân viên của các doanh nghiệp này đã đóng góp ngày lương để hỗ trợ bà con vùng lũ. MobiFone cũng đã tặng 30.000 đồng vào tài khoản cho các thuê bao tại 22 tỉnh, thành để bà con có thể liên lạc sau bão lũ. Tương tự, Viettel cũng đã tặng tiền vào tài khoản và data cho các thuê bao vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Tại Lào Cai, Viettel Lào Cai cũng tổ chức thăm hỏi, cấp hơn 100 sim Viettel miễn phí cho bà con vùng sạt lở thuộc Bảo Yên, Lào Cai, đồng thời trao số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ bà con Làng Nủ - nơi bị lũ quét kinh hoàng làm thiệt hại lớn về người và tài sản. Chia sẻ về việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC cho biết, trong khuôn khổ chương trình, hưởng ứng Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão Yagi và phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, CMC đã chung tay giúp đỡ các địa phương chịu ảnh hưởng. Thông qua Ban Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, CMC đã ủng hộ 500 triệu đồng nhằm hỗ trợ đồng bào tại các vùng bị bão lũ. Đại diện FPT cho biết, Tập đoàn FPT cũng đang phối hợp với các đơn vị thành viên, gấp rút triển khai tìm hiểu, tiếp nhận thông tin về những trường hợp cán bộ nhân viên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ để hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, FPT sẽ tiếp tục có những hành động san sẻ với cộng đồng để góp phần tái thiết cuộc sống sau thiên tai. Với tinh thần cùng nỗ lực, san sẻ khó khăn, người FPT không chỉ có trách nhiệm với đồng đội, mà còn không quên đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Hàng hóa cứu trợ của FPT đến với vùng lũ. Ảnh: VA. Vào lúc 16h chiều nay (12/9), 1.000 phần quà là thực phẩm, nông sản từ FPT sẽ đến với người dân Tuyên Quang đang bị lụt bão. Các phần quà này sẽ được phát tại các địa điểm cứu trợ tại nhà Thuốc Long Châu 148 Bình Thuận, Tân Quang và FPT shop 168 Bình Thuận, Tân Quang. Bên cạnh đó, để đồng hành cùng bà con vùng lũ, nhà thuốc Long Châu sẽ sơ cứu và tặng thuốc miễn phí cho người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Bà con nhân dân ở khu vực này cần hỗ trợ sơ cứu và cần các loại thuốc điều trị cảm sốt, tiêu chảy,... chỉ cần đến nhà thuốc Long Châu sẽ nhận được sự hỗ trợ.