Nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Trump ảnh hưởng thế nào đến ngành ô tô toàn cầu?

MỸ - Ông Trump trở lại Nhà Trắng có thể mang đến những lợi ích cho các nhà sản xuất ô tô của Mỹ. Nhưng những chính sách mới có thể ảnh hưởng xấu đến thị trường ô tô nước này. Sau đây là những điều người tiêu dùng Mỹ có thể bị ảnh hưởng khi mua xe ô tô mới sau khi ông Donald Trump giành được nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng. Mua xe mới với giá đắt hơn Đề xuất áp thuế 100% đối với ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu của Tổng thống Trump có khả năng ảnh hưởng đến nhiều loại phụ tùng ô tô, dẫn tới việc các nhà sản xuất ô tô có thể sẽ phải đối mặt với chi phí đầu vào cao nếu họ cố gắng đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ. Giá xe đắt khiến người mua xe mới gặp khó khăn. Ảnh: iStock Nhiều mẫu xe dù gắn mác "Made in USA" nhưng thực chất các bộ phận được chế tạo lại có nguồn gốc từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là từ Canada, Mexico và Trung Quốc. Một ví dụ là tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn, điều này đã cho thấy Mỹ phụ thuộc vào các linh kiện nước ngoài như thế nào để đáp ứng nhu cầu sản xuất. Trong thời gian thiếu hụt đó, giá xe mới và cũ đều tăng vọt một cách đáng kể. Với mức thuế mà Tổng thống Trump đề xuất, giá xe trong thời gian tới đây có thể tăng mạnh, không chỉ đối với những mẫu xe nhập khẩu mà ngay cả đối với các mẫu ô tô sản xuất tại Mỹ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Khó mua được một chiếc xe điện hoặc xe hybrid giá rẻ Thị trường xe điện có thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi các chính sách nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump. Đặc biệt là khi Mỹ phụ thuộc vào pin giá rẻ của các nhà cung cấp đến từ Trung Quốc. Người mua xe điện và xe hybrid giá rẻ sẽ cần thêm thời gian để có thể sở hữu. Ảnh: Peterschreiber Hiện tại, các khoản trợ cấp của chính phủ Trung Quốc lên tới 29 tỷ USD, thông qua hình thức miễn thuế và khuyến khích sản xuất với giá cả phải chăng đã đưa nước này trở thành nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới. Điều đó khiến các nhà sản xuất ô tô của Mỹ khó có thể cạnh tranh về giá với các đối thủ của Trung Quốc. Một số nhà sản xuất của Mỹ đang nỗ lực phát triển công nghệ pin lithium-ion để đẩy nhanh quá trình đưa vào sản xuất trong nước, cuối cùng là giảm chi phí và giúp xe EV dễ tiếp cận hơn trong dài hạn. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, Mỹ đang chậm hơn Trung Quốc ít nhất 15 năm trong việc phát triển khai thác, tinh chế và lắp ráp các loại pin lithium-ion. Trước mắt, các chính sách thuế quan mới có thể làm chi phí nhập khẩu những loại pin này tăng thêm hàng nghìn USD, khiến người tiêu dùng Mỹ càng khó mua được những chiếc xe điện hay xe hybrid giá rẻ. Ít lựa chọn hơn với các thương hiệu xe nước ngoài Nếu mức thuế mới của chính quyền Tổng thống Trump có hiệu lực, các nhà sản xuất ô tô nước ngoài có thể quyết định thu hẹp cơ cấu sản phẩm của họ tại Mỹ để tránh thuế nhập khẩu cao. Ví dụ, Đức là nước xuất khẩu xe hạng sang lớn nhất châu Âu sang Mỹ, với các thương hiệu như BMW, Mercedes-Benz và Volkswagen. Một đại lý bán xe Ford tại Mỹ. Ảnh: iStock Sau cuộc bầu cử của Tổng thống Trump, giá cổ phiếu của các nhà sản xuất ô tô này đã sụt giảm, phản ánh nỗi lo về mức thuế có thể bị áp cao, khiến nhiều loại xe hạng sang trở nên đắt đỏ một cách khó có thể chấp nhận được trên thị trường ô tô Mỹ. BMW và Volkswagen là 2 nhà sản xuất ô tô của Đức đã có nhà máy tại Mỹ, điều này có thể làm giảm tác động của các mức thuế quan này. Tổng thống Trump trước đây đã bày tỏ sự quan tâm đến việc các công ty ô tô Đức mở rộng hoạt động sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ khiến các hãng xe Đức sẽ cắt giảm các lựa chọn, đặc biệt là những mẫu xe không có lợi nhuận khi lắp ráp tại Mỹ. Nhiều mẫu xe “chất Mỹ” hơn nhưng công nghệ lại của nước ngoài Trong khi tác động tức thời của các chính sách thương mại của Tổng thống Trump có thể khiến ô tô và linh kiện nhập khẩu đắt hơn, nhưng trong dài hạn, chính sách này sẽ khuyến khích các nhà sản xuất ô tô Mỹ tìm kiếm sự hợp tác tương tự với các công ty nước ngoài để có công nghệ EV tiên tiến. Ford và CALT hợp tác xây dựng nhà máy pin để phát triển xe điện. Ảnh: CNBC Ví dụ, Ford đã bắt đầu hợp tác với CATL của Trung Quốc để xây dựng một nhà máy pin EV mới tại Michigan. Nhà máy này sẽ sản xuất công nghệ pin LFP với giá cả phải chăng hơn do các kỹ sư Trung Quốc phát triển. Mặc dù thuế quan của Tổng thống Trump ban đầu có thể làm chậm quá trình sản xuất EV, nhưng các liên doanh như thế này có thể cho phép những chiếc xe do Mỹ sản xuất tích hợp các tiến bộ của nước ngoài. Dẫu vậy, ngay cả với sự hợp tác công nghệ nước ngoài, các nhà sản xuất ô tô Mỹ có thể không đưa xe điện giá rẻ ra thị trường nhanh như các đối thủ cạnh tranh toàn cầu của họ, đặc biệt là khi thuế quan của Tổng thống Trump sẽ làm chậm quá trình tiếp cận các bộ phận và bí quyết sản xuất của Trung Quốc. Theo Motorbiscuit