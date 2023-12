Nhật ký xét xử đại án chuyến bay giải cứu: Cú 'quay xe' của Hoàng Văn Hưng

Ngày đầu tiên của phiên tòa phúc thẩm đại án "chuyến bay giải cứu" kết thúc khi trời đã tối mịt. Khoảng 18h40 ngày 25/12, 21 bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm mới lần lượt rời phòng xét xử, bị áp giải ra xe chuyên dụng.

Các bị cáo rời phòng xét xử sau khi kết thúc phiên tòa ngày 25/12 (Ảnh: Hải Nam).

"Bị cáo thấy rất đáng tiếc và đau lòng"

Hoàng Văn Hưng, cựu Trưởng phòng 5 Cục An ninh điều tra Bộ Công an, ngày 7/8 đã từng viết đơn kháng cáo kêu oan, không chấp nhận hình phạt tù chung thân của bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, "sau thời gian dài suy nghĩ", Hưng đã có sự chuyển biến trong "nhận thức" và đến ngày 28/11, bị cáo thay đổi nội dung kháng cáo, từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt.

Điều này đồng nghĩa là cựu điều tra viên thừa nhận những quy kết của tòa cấp sơ thẩm, tự gạt đi những lập luận, lý lẽ, phản biện từng "gây bão" của bản thân tại bục khai báo của TAND TP Hà Nội.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Nghẹn ngào ở phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hưng xin HĐXX xem xét lại nội dung vụ án một cách thấu đáo, hợp tình hợp lý. Từ đó, bị cáo mong tòa phúc thẩm sẽ đưa ra phán quyết phù hợp, để Hưng có thể sớm được trở về với gia đình, xã hội.

Để có thể trình bày nguyện vọng trên, cựu điều tra viên Bộ Công an đưa ra một tình tiết giảm nhẹ, đó là tác động gia đình nộp khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt - hơn 18 tỷ đồng.

"Bị cáo từng là Đảng viên, nằm trong lực lượng công an nhân dân. Bị cáo thấy rất đáng tiếc và đau lòng. Dù với bất kỳ lý do gì, nguyên nhân gì, bị cáo vẫn cảm thấy có trách nhiệm trong sai phạm của mình", cựu Trưởng phòng 5 Cục An ninh điều tra nói trước tòa và kể bản thân bị rối loạn tiền đình nặng.