Nhật Bản dự kiến chi mạnh cho mua sắm vũ khí

Giới hạn 1% GDP

Theo Sputnik, kể từ đầu thập niên 1990, Nhật Bản vẫn tuân theo một “quy định không chính thức”, đó là chi tiêu quốc phòng không vượt quá 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước, ngoại trừ năm 2010 khi GDP sụt giảm do tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, tờ Nikkei Asia cho rằng có những tín hiệu cho thấy Nhật Bản có thể sẽ không tiếp tục duy trì mức giới hạn 1% này. Trả lời phỏng vấn Nikkei Asia hồi tháng 5-2021, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo tuyên bố Tokyo sẽ “phân bổ một cách phù hợp nguồn ngân sách cần thiết để bảo vệ đất nước mà không quan tâm tới mức trần 1% GDP”. Hồi tháng 8-2021, Thủ tướng Suga Yoshihide cũng khẳng định với Tạp chí Newsweek rằng, Chính phủ Nhật Bản “không chủ trương duy trì chi tiêu quốc phòng ở mức 1% GDP”.

Tờ The Asahi Shimbun cho rằng, tình hình an ninh tại khu vực Đông Á trong những năm gần đây ngày càng trở nên thách thức chính là lý do đầy thuyết phục để Nhật Bản liên tục tăng cường tiềm lực quốc phòng. Trên thực tế, trong đề xuất ngân sách cho tài khóa 2022, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng nêu rõ các quốc gia trong khu vực đã tăng cường đáng kể sức mạnh quân sự thông qua việc tăng chi tiêu quốc phòng. Trong bối cảnh đó, Tokyo “cần tăng cường đáng kể tiềm lực quốc phòng và xây dựng lực lượng quốc phòng đa lĩnh vực”. AFP dẫn lời Giáo sư Hideshi Takesada tại Đại học Takushoku (Nhật Bản) cho rằng, việc Tokyo tăng chi tiêu quốc phòng những năm gần đây một phần là do sức ép của Washington yêu cầu các đồng minh và đối tác đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề an ninh. Trong một bài viết trên Nikkei Asia, ông Elbridge Colby, cựu Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lại cho rằng, Nhật Bản cần tăng chi tiêu quốc phòng để “đóng một vai trò lớn hơn không phải vì Mỹ mà vì lợi ích của chính mình”.

HOÀNG VŨ