Nhập khẩu thịt bò đắt đỏ bậc nhất thế giới tăng gần 20 lần trong 10 năm

Trong năm 2024, Việt Nam đã nhập khẩu 39 tấn thịt bò Wagyu - loại thịt được xếp vào diện đắt đỏ nhất thế giới. Ngày 29-11, khoảng 100 đại diện nhà hàng Nhật Bản, khách sạn cao cấp và các nhà phân phối trong lĩnh vực thực phẩm ở TP HCM đã có mặt tại siêu thị Akuruhi để trải nghiệm thịt bò Wagyu và một số sản phẩm đặc sản của tỉnh Kagoshima (Nhật Bản). Sự kiện do Hiệp hội xúc tiến xuất khẩu thịt tỉnh Kagoshima, Nhật Bản đồng hành cùng Công ty TNHH Phan Thành Akuruhi tổchức. Bà Erena Ikoma - đại diện tỉnh Kagoshima(xứ sở của con bò Wagyu Kuroge), cho biết đây là một trong những loại bò tốt nhất thế giới - giành chiến thắng tại cuộc thi Olympic Wagyu vào năm 2017. Ban tổ chức giới thiệu các loại thịt bò Wagyu tại sự kiện Bò Wagyu Kuroge được cho ăn loại thức ăn bổ dưỡng như lúa non, cỏ tươi, rơm của loại gạo Koshihikari. Khi vào đông, bò ở đây còn được uống rượu Sake để giữ ấm. Chính nhờ vào sự tỉ mỉ trong quy trình nuôi dưỡng, thịt bò Wagyu Kuroge được đánh giá là mỹ vị thượng hạng, hương vị tuyệt hảo và dinh dưỡng dồi dào. Trao đổi bên lề sự kiện, bà Erena Ikoma cho biết lý do chọn tổ chức sự kiện quảng bá thịt bò Wagyu tại TP HCM thời điểm cuối năm này là do thị trường Việt Nam rất hấp dẫn, có mức tăng trưởng tiêu thụ các sản phẩm cao cấp rất cao. Một món ăn rất hấp dẫn làm từ bò Wagyu Chỉ trong vòng 10 năm, nhập khẩu thịt bò Wagyu vào Việt Nam đã tăng từ mức 2 tấn/năm lên 39 tấn/năm, tức tăng gần 20%. "Chúng tôi có lợi thế là khả năng cung cấp thịt bò Wagyu số lượng lớn, lên đến 2.000 tấn/năm với chủng loại thịt đa dạng. Hiện đã có 99 cửa hàng thịt bò Wagyu trên toàn thế giới, trong đó tại Việt Nam có 2 cửa hàng" – bà Erena Ikomatiết lộ. Theo kế hoạch, tỉnh Kagoshimađặt mục tiêu trong 3 năm tới, xuất khẩu thịt bò Wagyu vào Việt Nam sẽ đạt 50 tấn/năm. Các khách mời thưởng thức thịt bò Wagyu cùng các loại đặc sản khác của vùng Kagoshima Tại Việt Nam, thịt bò Wagyu được bán chủ yếu qua kênh nhà hàng, khách sạn. Một số cửa hàng đặc sản, siêu thị cao cấp đang bán thịt bò Wagyu giá dao động từ 1,5-2 triệu đồng đến trên 10 triệu đồng/kg.