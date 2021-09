Nhanh chóng khắc phục các sự cố do bão số 6 gây ra

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông nên trong sáng nay (24/9) ở vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi còn có gió giật cấp 6-7; biển động.

Trong sáng và ngày hôm nay (24/9), ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, phía Nam Vịnh Bắc Bộ có nơi cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động. Tình hình mưa lớn, gió giật mạnh trên biển do hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông trên cao còn có xu hướng mở rộng về phía Bắc.

Sáng nay (24/9), bão số 6 đã suy yếu thành một vùng áp thấp

Mưa to tại nhiều địa phương

Báo cáo nhanh về công tác ứng phó với bão số 6 và mưa lũ của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 24-25/9, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam từ ngày 24-25/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.