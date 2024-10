Nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai Bà Rịa - Vũng Tàu nghi tự vẫn trên núi

Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra nguyên nhân vụ việc một nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai nghi tự vẫn tại khu vực núi Dinh. Ngày 15/10, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết, đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của ông L.Đ.T. (46 tuổi, quê An Giang, trú tại TP Vũng Tàu). Qua điều tra, cơ quan chức năng xác nhận, ông T. là chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo thông tin từ cơ quan chủ quản, chiều 11/10, ông T. vẫn đi làm bình thường, đơn vị không nhận thấy biểu hiện mất kiểm soát về mặt tinh thần của nạn nhân. Sáng 13/10, người dân khu vực núi Dinh (xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) phát hiện thi thể ông T. trong trạng thái treo cổ trên cây. Nhận được tin báo, Công an thị xã Phú Mỹ đã cử lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Đến 13h cùng ngày, thi thể ông T. được đưa về Bệnh viện Bà Rịa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra. Hiện cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.