Nhận tội và nộp lại 18,8 tỷ, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng có được giảm án?

Nếu bị cáo nhận tội nhưng về mặt lý luận về cấu thành tội phạm, hành vi không thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm hoặc bị cáo không thực hiện hành vi phạm tội hoặc bị cáo nhận tội thay cho người khác thì cơ quan tố tụng cũng không thể sử dụng lời khai nhận tội để buộc tội.

Bởi vậy, lời khai nhận tội không phải là yếu tố quyết định bị cáo có tội hay không theo nguyên tắc "trọng chứng hơn trọng cung".

Điều 98 Bộ luật tố tụng hình sự quy định về lời khai của bị can, bị cáo như sau: Bị can, bị cáo trình bày những tình tiết của vụ án. Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp với những chứng cứ khác của vụ án. Không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội.

Mặc dù lời nhận tội của bị can, bị cáo không phải là bắt buộc, không phải là tình tiết tăng nặng, tuy nhiên nó có ý nghĩa để đánh giá nhận thức, thái độ khai báo, khả năng cải tạo giáo dục của bị cáo.

Trong trường hợp bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhưng không nhận thức được hành vi của mình, không thành khẩn ăn năn hối cải mà tòa án kết tội bị cáo thì đương nhiên sẽ áp dụng hình phạt nghiêm khắc, kéo dài thời gian cải tạo giáo dục hơn so với bị cáo đã thành khẩn ăn năn, đã nhận thức được hành vi của mình.

Mặc dù không nhận tội không phải là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và nhận tội không phải là căn cứ để buộc tội nhưng trường hợp bị cáo có tội thì lời khai nhận tội, thái độ ăn năn hối cải là một trong những yếu tố quan trọng để quyết định đến loại và mức hình phạt.

Bởi vậy, trong vụ án này nếu chỉ có lời nhận tội của bị cáo Hoàng Văn Hưng thì chưa phải là căn cứ để giảm nhẹ một phần hình phạt. Lời khai nhận tội phải thực sự thể hiện sự thành khẩn, khai báo ăn năn hối cải và là nguyên nhân tác động đến người thân của bị cáo để họ bồi thường khắc phục hậu quả thay cho bị cáo số tiền mà tòa án sơ thẩm đã quy kết bị cáo chiếm đoạt (800.000 USD).