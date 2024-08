Nhận hối lộ hàng chục tỷ, cựu Chủ tịch và cựu Bí thư Bắc Ninh nộp lại bao nhiêu?

Đối với nhóm bị can phạm tội nhận hối lộ hoặc hưởng lợi ích vật chất, cơ quan điều tra đã thu 14 tỷ đồng của cựu Bí thư Nguyễn Nhân Chiến. Đầu tháng 1/2024, đại diện gia đình bị can Nguyễn Tử Quỳnh nộp số tiền nhận hối lộ 10,1 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 1, đại diện gia đình bị can Nguyễn Văn Nhường nộp toàn bộ số tiền hưởng lợi 750 triệu đồng; đại diện gia đình bị can Nguyễn Hạnh Chung nộp 600 triệu đồng; đại diện gia đình bị can Trần Văn Tuynh nộp toàn bộ 3,2 tỷ đồng; đại diện gia đình bị can Đặng Xuân Minh (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thẩm định giá BTC Value) nộp 185 triệu đồng.

Đến đầu tháng 8/2024, đại diện gia đình các bị can: Nguyễn Đằng An, nguyên Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh; Nguyễn Kim Huân, nguyên Phó phòng kế hoạch tổng hợp, Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế; 2 nhân viên AIC là Nguyễn Viết Toàn và Nguyễn Đăng Linh đã nộp 10 – 50 triệu đồng.

Cơ quan điều tra thống kê, tổng số tiền hưởng lợi và khắc phục hậu quả của các bị can đến nay là 51,8 tỷ đồng.