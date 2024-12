Nhận định Việt Nam vs Singapore: khó có bất ngờ

Thắng Singapore 2-0 ở trận lượt đi, Việt Nam tràn trề cơ hội giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2024 sau trận bán kết lượt về lúc 20h00 tối nay trên sân Việt Trì. Tuyển Việt Nam giành thắng lợi thuyết phục 2-0 trong trận lượt đi và Nguyễn Xuân Son một lần nữa trở thành tâm điểm. Tính ra 26 năm qua, Singapore chưa từng thắng được đội tuyển Việt Nam. Ở trận lượt về trên sân Việt Trì tối nay, trong thế chẳng còn gì để mất, Singapore sẽ làm tất cả để tìm kiếm hy vọng vào chung kết. Nguyễn Xuân Son tạo ra sự khác biệt cho hàng công tuyển Việt Nam Trong buổi họp báo trước trận, HLV Ogura của đội tuyển Singapore khẳng định ‘chúng tôi đến đây không phải để đi du lịch’, và lên dây cót tinh thần cho các học trò: "Chúng tôi còn nguyên cơ hội ở trận lượt về. Trận đấu không chỉ có 1, 2 phút, mà có cả 90 phút lẫn những phút bù giờ. Bởi vậy, cả đội phải vô cùng tập trung. Ở trận lượt đi, Nguyễn Xuân Son chỉ có một vài cơ hội rõ rệt. Việc đối đầu với đội tuyển Việt Nam rất khó, nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị cho trận đấu này". Khách quan nhận xét, Singapore khó có cửa ‘lật ngược thế cờ’. Nhiều tờ báo trên thế giới cũng dự đoán đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Singapore. Sportskeeda viết: "Đội tuyển Việt Nam đang có phong độ tốt và có chuỗi trận bất bại dài. Họ sở hữu lối chơi tấn công mạnh mẽ và có thể hạ gục Singapore trong trận đấu này". Tờ Sporting News bình luận: việc Singapore giành lấy tấm vé nhì bảng A là bởi các đội bóng còn lại đều thi đấu tệ hơn họ rất nhiều. Tờ Bola dự đoán đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-1. Tờ Football5star cũng cho rằng đoàn quân HLV Kim Sang Sik thắng 2-1. Còn tờ Akurat dự đoán chiến thắng 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Trận này, nhiều người lo trung vệ Thành Chung phải vắng mặt khi anh đã nhận 2 thẻ vàng (1 ở vòng bảng và 1 ở trận bán kết lượt đi). May mắn là theo điều lệ, cầu thủ nhận 1 thẻ vàng ở vòng bảng sẽ bị xoá khi đội nhà vào đến bán kết, do đó Thành Chung vẫn có mặt trong bán kết lượt về. Trong khi đó Singapore không có sự phục vụ của 2 trụ cột Anuar và Shahiran do thẻ phạt nhưng Kyoga Nakamura trở lại sau án treo giò. Đội hình dự kiến: Việt Nam: Đình Triệu; Thanh Bình - Duy Mạnh - Xuân Mạnh; Văn Vĩ - Hoàng Đức - Ngọc Tân - Tấn Tài; Vĩ Hào - Xuân Son - Tuấn Hải. Singapore: Mahbud; Azmi - Baharudin - Tan Han Wei - Najeeb; Ramli - Syahin - Sulaiman - Nakamura - Harun; Rasaq.