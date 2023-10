Nhạc trưởng Trần Nhật Minh – vị hôn phu của Thanh Hằng là ai?

Nói về chồng sắp cưới, Thanh Hằng không chia sẻ danh tính mà khen ngợi đây là người đàn ông mang lại cho cô cảm giác bình an và tin tưởng. Đồng thời, nữ siêu mẫu thổ lộ người yêu rất tâm lý, bản lĩnh.

Trước đó, vào tối 28/9, Thanh Hằng được netizen rần rần chúc mừng khi bất ngờ đăng ảnh diện áo dài màu hồng ngọt ngào như cô dâu mới, đồng thời khoe chiếc bánh kem có dòng chữ: "The best day of my life (Ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi)".

Đúng 1 ngày sau đó, nữ siêu mẫu tiếp tục đăng ảnh zoom cận bàn tay đeo 2 chiếc nhẫn kim cương, phía sau là bộ váy màu trắng được đính kết lộng lẫy trông như váy cưới. Động thái này của Thanh Hằng khiến nhiều người nghi vấn cô đang thả hint cho ngày trọng đại của mình.



Thanh Hằng công khai ảnh đeo nhẫn kim cương mới đây. Ảnh: FBNV

Thanh Hằng sinh năm 1983 tại TP.HCM. Ngay từ nhỏ, cô đã sở hữu chiều cao vượt trội và tính cách hiếu động, nghịch ngợm như con trai. Tuổi thơ của Thanh Hằng gắn liền với những trò chơi như đánh khăng, bắn bi... Thanh Hằng còn có đam mê đặc biệt với bộ môn đá cầu.

Năm 12 tuổi, cô được tham gia tập huấn trong một câu lạc bộ do các HLV đá cầu ở quận Bình Thạnh, TP.HCM hướng dẫn. Khi trở thành vận động viên chuyên nghiệp, Thanh Hằng tham gia giải đơn nữ toàn thành phố và đạt thành tích Huy chương Bạc. Đồng thời, cô còn tranh tài ở giải Vô địch quốc gia và sở hữu thêm tấm Huy chương Đồng danh giá.