Nhà phố ở Long An thiết kế tân cổ điển, đẹp sắc sảo mà không rườm rà

Căn nhà phố ở TP.Tân An (Long An) do kiến trúc sư Văn Cảnh thiết kế trong giai đoạn dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Thời gian này, mọi thứ đều như chậm lại, người dân chỉ ở trong nhà nên ngôi nhà được thiết kế và gửi gắm vào đó cuộc sống tự do, khoáng đạt và cả sự sang trọng, tinh tế trong không gian.

Bên cạnh phong cách chủ đạo, kiến trúc sư cũng lồng ghép vào đó những sở thích của từng thành viên trong gia đình. Phòng ngủ bé trai cá tính, giống thế giới khoa học viễn tưởng. Phòng ngủ bé gái hài hòa, nhẹ nhàng. Trong khi đó, phòng ngủ master đong đầy nhiều cảm xúc, thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ.

Dưới đây là một số hình ảnh đẹp về công trình này:

Ngôi nhà nằm trong khu đô thị mới, có sân trước đậu xe khá thẩm mỹ.